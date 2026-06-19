Трамп посчитал возможной военную операцию по смене власти на Кубе
Президент США Дональд Трамп считает возможным проведение операции по смене власти на Кубе по подобию той, что США провели в Венесуэле в январе. Тогда Соединенные Штаты захватили и вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью Axios.
«Да, это возможно»,— ответил господин Трамп на вопрос журналиста может ли «кубинская операция» пройти по аналогии с «венесуэльской». «Есть еще один момент. Эти места находятся рядом. Если посмотреть на Иран, это очень долгий перелет. А Венесуэла находится относительно близко, а Куба — вообще в двух шагах»,— добавил господин Трамп.
Возможность похищения президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля также недавно допустил глава Пентагона Пит Хегсет. The New York Times писала о возможных планах США захватить бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. В мае Politico со ссылкой на источники сообщило о подготовке Южным командованием США потенциальных боевых действий на Кубе.
Заявления Дональда Трампа о возможной военной операции на Кубе сделаны на фоне предшествующих действий США в Венесуэле, которые американская администрация называет успешными. В январе 2026 года вооруженные силы США провели операцию, в ходе которой был захвачен и вывезен из Венесуэлы президент Николас Мадуро и его жена. Эта операция, получившая название «Абсолютная решимость», планировалась несколько месяцев, в ней участвовали более 150 самолетов и вертолетов, а также спецслужбы, включая ЦРУ и АНБ.
Действия в Венесуэле рассматриваются администрацией Трампа как «образец для подражания и предупреждение для Кубы». Вашингтон активно искал влиятельных лиц в кубинском правительстве, способных помочь в свержении режима, и рассматривал различные сценарии, включая экономическое давление через перекрытие импорта нефти из Венесуэлы и блокирование экспорта кубинских медицинских изделий. Однако полная блокада импорта нефти на Кубу могла привести к гуманитарному кризису и миграционному потоку, что вызывало опасения у некоторых чиновников в Белом доме.
США обвиняли Николаса Мадуро в сговоре с целью наркотерроризма и поставках кокаина, а Куба, по мнению Трампа, сильно зависела от венесуэльских поставок нефти и финансов, что делало ее «неспособной выжить» без этой помощи. США заявляли, что будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока в стране не будет обеспечен «безопасный, надлежащий и разумный переходный период».