«Роснефть» реализует всю добытую нефть и будет работать над увеличением добычи. Об этом в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров сообщил глава компании Игорь Сечин. «Вся добытая нефть продана, мы ничего не храним в закромах. Если бы добывали больше, продали бы больше. Будем работать над увеличением добычи, тем более что сейчас появляются такие варианты, и тогда вся дополнительная нефть снова будет продана», — сказал он. Сечин отметил, что диверсификация поставок важна, но главное — сохранение позиций на традиционных рынках. Глава «Роснефти» подчеркнул, что страны, которые отказались от российской нефти, вынуждены платить значительные деньги за электроэнергию.

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