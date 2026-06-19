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На Троекуровском кладбище установили памятник Геннадию Бурбулису

На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник советскому и российскому политику и государственному деятелю Геннадию Бурбулису, передает корреспондент «Ъ». Церемонию организовал фонд «Культура Достоинства», основанный господином Бурбулисом за год до смерти.

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Сын Геннадия Бурбулиса, бизнесмен Антон Бурбулис

Сын Геннадия Бурбулиса, бизнесмен Антон Бурбулис

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Юрист, правозащитник Михаил Федотов

Юрист, правозащитник Михаил Федотов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режиссер Марк Розовский (в центре)

Режиссер Марк Розовский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин с женой Татьяной

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин с женой Татьяной

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режиссер Марк Розовский (в центре)

Режиссер Марк Розовский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Экономист Андрей Нечаев (второй справа), президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) с женой Татьяной (в центре)

Экономист Андрей Нечаев (второй справа), президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) с женой Татьяной (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Экономист Андрей Нечаев (справа) и экономист Яков Уринсон (в центре)

Экономист Андрей Нечаев (справа) и экономист Яков Уринсон (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) и ученый-экономист Андрей Нечаев (слева)

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) и ученый-экономист Андрей Нечаев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония открытия памятника государственному деятелю Геннадию Бурбулису на его могиле на Троекуровском кладбище

Церемония открытия памятника государственному деятелю Геннадию Бурбулису на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Сын Геннадия Бурбулиса, бизнесмен Антон Бурбулис

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Юрист, правозащитник Михаил Федотов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режиссер Марк Розовский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин с женой Татьяной

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режиссер Марк Розовский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Экономист Андрей Нечаев (второй справа), президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) с женой Татьяной (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Экономист Андрей Нечаев (справа) и экономист Яков Уринсон (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) и ученый-экономист Андрей Нечаев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония открытия памятника государственному деятелю Геннадию Бурбулису на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В церемонии участвовали сын политика бизнесмен Антон Бурбулис, экономист и бывший министр экономического развития Андрей Нечаев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, худрук московского театра «У Никитских ворот» Марк Розовский и др.

Геннадий Бурбулис известен как один из ближайших соратников Бориса Ельцина в первые годы президентства последнего. Участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР. Был депутатом Госдумы I и II созывов, позже — членом Совета федерации от Новгородской области.

В 2007-м ушел из политики, занялся научной и просветительской деятельностью. В августе 2009 года основал «Школу политософии Геннадия Бурбулиса». В 2017 году по его инициативе при Ельцин-центре в Екатеринбурге был создан Народный университет российского конституционализма. «Вторая статья Конституции — это, по сути, молитва: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства"»,— рассуждал Геннадий Бурбулис.

Умер в Баку 19 июня 2022 года. 23 июня был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Каким запомнили Геннадия Бурбулиса — в некрологе «Господин госсекретарь».

Григорий Лейба

Фотогалерея

Прощание с Геннадием Бурбулисом

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Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77-м году жизни. Родственники политика доставили его тело в Москву. Траурная церемония прошла в Большом прощальном зале похоронного дома Троекуровского кладбища

Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77-м году жизни. Родственники политика доставили его тело в Москву. Траурная церемония прошла в Большом прощальном зале похоронного дома Троекуровского кладбища

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вдова Геннадия Бурбулиса Наталья (слева) и его сын, бизнесмен Антон Бурбулис (второй слева) на церемонии прощания

Вдова Геннадия Бурбулиса Наталья (слева) и его сын, бизнесмен Антон Бурбулис (второй слева) на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Проститься с бывшим госсекретарем РСФСР пришел президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Проститься с бывшим госсекретарем РСФСР пришел президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На траурной церемонии присутствовал председатель правления Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии», экс-госсекретарь Союзного государства Павел Бородин

На траурной церемонии присутствовал председатель правления Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии», экс-госсекретарь Союзного государства Павел Бородин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники траурной церемонии перед похоронным домом Троекуровского кладбища

Участники траурной церемонии перед похоронным домом Троекуровского кладбища

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин (слева) перед началом церемонии

Президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин (слева) перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Публицист и общественный деятель Алла Гербер перед началом церемонии

Публицист и общественный деятель Алла Гербер перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания

Церемония прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Павел Бородин прощается с Геннадием Бурбулисом

Павел Бородин прощается с Геннадием Бурбулисом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин (справа) и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (второй справа) у гроба

Сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин (справа) и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (второй справа) у гроба

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Ректор Международного университета в Москве Сергей Красавченко произносит траурную речь

Ректор Международного университета в Москве Сергей Красавченко произносит траурную речь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Литературовед, бывший министр культуры России Евгений Сидоров

Литературовед, бывший министр культуры России Евгений Сидоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прощается с Геннадием Бурбулисом

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прощается с Геннадием Бурбулисом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший сенатор от Москвы Олег Толкачев (слева) и глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре) перед началом церемонии

Бывший сенатор от Москвы Олег Толкачев (слева) и глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре) перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель фонда «Сколково», президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович

Председатель фонда «Сколково», президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов с букетом цветов

Завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов с букетом цветов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Декан Школы тележурналистики МГУ Виталий Третьяков (в центре) и Аркадий Дворкович (второй слева) перед началом церемонии

Декан Школы тележурналистики МГУ Виталий Третьяков (в центре) и Аркадий Дворкович (второй слева) перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемонию прощания посетил первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев

Церемонию прощания посетил первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Траурная церемония в Большом прощальном зале похоронного дома Троекуровского кладбища

Траурная церемония в Большом прощальном зале похоронного дома Троекуровского кладбища

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77-м году жизни. Родственники политика доставили его тело в Москву. Траурная церемония прошла в Большом прощальном зале похоронного дома Троекуровского кладбища

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вдова Геннадия Бурбулиса Наталья (слева) и его сын, бизнесмен Антон Бурбулис (второй слева) на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Проститься с бывшим госсекретарем РСФСР пришел президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На траурной церемонии присутствовал председатель правления Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии», экс-госсекретарь Союзного государства Павел Бородин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники траурной церемонии перед похоронным домом Троекуровского кладбища

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин (слева) перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Публицист и общественный деятель Алла Гербер перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Павел Бородин прощается с Геннадием Бурбулисом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин (справа) и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (второй справа) у гроба

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Ректор Международного университета в Москве Сергей Красавченко произносит траурную речь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Литературовед, бывший министр культуры России Евгений Сидоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прощается с Геннадием Бурбулисом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший сенатор от Москвы Олег Толкачев (слева) и глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре) перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель фонда «Сколково», президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов с букетом цветов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Декан Школы тележурналистики МГУ Виталий Третьяков (в центре) и Аркадий Дворкович (второй слева) перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемонию прощания посетил первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Траурная церемония в Большом прощальном зале похоронного дома Троекуровского кладбища

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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