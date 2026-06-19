На Троекуровском кладбище установили памятник Геннадию Бурбулису

На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник советскому и российскому политику и государственному деятелю Геннадию Бурбулису, передает корреспондент «Ъ». Церемонию организовал фонд «Культура Достоинства», основанный господином Бурбулисом за год до смерти.

В церемонии участвовали сын политика бизнесмен Антон Бурбулис, экономист и бывший министр экономического развития Андрей Нечаев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, худрук московского театра «У Никитских ворот» Марк Розовский и др.

Геннадий Бурбулис известен как один из ближайших соратников Бориса Ельцина в первые годы президентства последнего. Участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР. Был депутатом Госдумы I и II созывов, позже — членом Совета федерации от Новгородской области.

В 2007-м ушел из политики, занялся научной и просветительской деятельностью. В августе 2009 года основал «Школу политософии Геннадия Бурбулиса». В 2017 году по его инициативе при Ельцин-центре в Екатеринбурге был создан Народный университет российского конституционализма. «Вторая статья Конституции — это, по сути, молитва: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства"»,— рассуждал Геннадий Бурбулис.

Умер в Баку 19 июня 2022 года. 23 июня был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Каким запомнили Геннадия Бурбулиса — в некрологе «Господин госсекретарь».

Григорий Лейба