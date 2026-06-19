В Великобритании столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

В районе Бедфорда на востоке Англии столкнулись два пассажирских поезда компании East Midlands Railway. Как пишет The Telegraph, в аварии пострадали несколько человек, часть из них получила тяжелые травмы.

Инцидент произошел вечером 19 июня. По предварительной версии, один из поездов остановился из-за сбоя в системе безопасности, после чего следующий состав врезался в его хвост. От удара один из вагонов сошел с рельсов.

На месте работают экстренные службы, к спасательной операции привлекли санитарные вертолеты и полицейскую авиацию. Участок, где произошла авария, закрыт как минимум до конца дня.

Точное число пострадавших пока не уточняется. По информации журналистов, среди пассажиров есть люди с серьезными ранениями.