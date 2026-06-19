Умер композитор Wolfenstein и Doom Бобби Принс

Американский композитор и саунд-дизайнер Роберт (Бобби) Принс умер в возрасте 81 года. О его смерти сообщает посвященный видеоиграм портал VGC. Согласно онлайн-мемориалу Legacy, композитор умер 16 июня. Бобби Принс написал музыку для игр франшиз Wolfenstein, Doom и Duke Nukem.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бобби Принс

Фото: Legacy Бобби Принс

Фото: Legacy

Бобби Принс родился 12 марта 1945 года в Мадисоне, штат Индиана. В 1964-м он стал одним из основателей R&B-группы The Jesters, но покинул коллектив два года спустя. С 1969 по 1970 год Принс служил во Вьетнаме, был командиром взвода в звании лейтенанта.

С 1990-х годов Бобби Принс начал писать музыку для видеоигр, регулярно сотрудничал с компаниями id Software и Apogee Software. Наибольшую известность он получил благодаря созданию саундтрека к игре Doom (и ее сиквелу Doom II). В мае этого года саундтрек оригинальной игры был включен в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США.