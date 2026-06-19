«Роснефть» планирует получить более 100 млрд руб. финансового эффекта от внедрения цифровых технологий по итогам 2026 года. Об этом глава компании Игорь Сечин сообщил на годовом собрании акционеров. По его словам, за первые четыре месяца текущего года показатель уже достиг 44 млрд руб. Подход компании основан на трех направлениях: внедрении единых платформенных решений, унификации IT-систем и интеграции искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Глава «Роснефти» также сообщил, что с помощью цифровых технологий обеспечен сбор и контроль более 85% всех технологических параметров. Это соответствует лучшим мировым практикам.

США заподозрили голландскую ASML в продаже в Китай передовой установки экстремальной ультрафиолетовой литографии, используемой в производстве чипов. Если она действительно попала в КНР, это будет одно из крупнейших известных нарушений ограничений, введенных США, отмечает Bloomberg.

В России предложили создать Главное аптечное управление при Минздраве. С такой инициативой выступили на Всероссийском форуме пациентов, организованном ЛДПР. По задумке, лекарственные препараты будут централизованно закупаться напрямую у производителей. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов считает, что это поможет снизить стоимость препаратов, сократить число срывов поставок, а также обеспечить льготников необходимыми лекарствами в полном объеме.