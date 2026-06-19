Правительство РФ ввело пошлины на экспорт некоторых категорий алмазов
Правительство РФ ввело с 1 сентября 2026 года пошлину в размере 8% на экспорт необработанных и частично обработанных алмазов от 0,45 до 10,8 карата, а также алмазов специальных размеров от 10,8 карата. Соответствующее постановление опубликовано 19 июня.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В России ранее действовала экспортная пошлина на алмазы в размере 6,5%, которая была отменена 1 сентября 2016 года по договоренности с ВТО. Кроме того, на алмазы распространялась плавающая экспортная пошлина в 4–7% при курсе 80–95 руб./$, которая действовала с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.
Как отмечал в январе замглавы Минфина Алексей Моисеев, в России сегодня практически не потребляются российские бриллианты, массовый рынок закрыт импортом и министерство намерено ликвидировать эту проблему. Позже он уточнял, что под пошлины подпадут только алмазы, которые экономически эффективно гранить в России. Около 90% всех алмазов в мире сегодня гранится в Индии. «Мы с АЛРОСА активно работаем. Естественно, они этого не очень хотят»,— отмечал чиновник (цитата по «Интерфаксу»).
АЛРОСА, добывающая более 90% алмазов в стране, обеспечивает около трети мировой добычи. Как подсчитывали в БКС, в случае условно введения пошлины в 5% EBITDA компании может снизиться на 15%.
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Минфин РФ начал работу над введением экспортных пошлин на алмазы в ответ на проблему почти полного отсутствия потребления российских бриллиантов на внутреннем рынке, который закрыт импортом. Ведомство стремится поддержать отечественную гранильную отрасль, так как на сегодняшний день около 90% мировых алмазов обрабатывается в Индии, в то время как в России менее 5% добываемых камней проходит огранку. Развитие этой отрасли, по оценкам аналитиков, потребует десятков миллиардов рублей.
Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявлял в январе, что новые пошлины затронут только те весовые категории алмазов, огранка которых в России экономически целесообразна. В августе 2025 года сообщалось о росте импорта необработанных камней в Индию, что было связано с опасениями повышения американских пошлин и подготовкой к осенне-зимнему сезону. Российская алмазная отрасль с 2023 года находится под санкциями, которые ужесточаются, в том числе, в части запрета на экспорт крупных камней и алмазов, обработанных в третьих странах, что привело к снижению объемов добычи и экспорта.