Правительство РФ ввело пошлины на экспорт некоторых категорий алмазов

Правительство РФ ввело с 1 сентября 2026 года пошлину в размере 8% на экспорт необработанных и частично обработанных алмазов от 0,45 до 10,8 карата, а также алмазов специальных размеров от 10,8 карата. Соответствующее постановление опубликовано 19 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В России ранее действовала экспортная пошлина на алмазы в размере 6,5%, которая была отменена 1 сентября 2016 года по договоренности с ВТО. Кроме того, на алмазы распространялась плавающая экспортная пошлина в 4–7% при курсе 80–95 руб./$, которая действовала с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Как отмечал в январе замглавы Минфина Алексей Моисеев, в России сегодня практически не потребляются российские бриллианты, массовый рынок закрыт импортом и министерство намерено ликвидировать эту проблему. Позже он уточнял, что под пошлины подпадут только алмазы, которые экономически эффективно гранить в России. Около 90% всех алмазов в мире сегодня гранится в Индии. «Мы с АЛРОСА активно работаем. Естественно, они этого не очень хотят»,— отмечал чиновник (цитата по «Интерфаксу»).

АЛРОСА, добывающая более 90% алмазов в стране, обеспечивает около трети мировой добычи. Как подсчитывали в БКС, в случае условно введения пошлины в 5% EBITDA компании может снизиться на 15%.

Ювелирные сети просят Минфин обсудить ограничения на наименование «бриллиант» — читайте подробнее в материале «Ъ».