В Тюмени арестовали подозреваемого в изнасиловании девочки в лифте

Ленинский районный суд Тюмени заключил под стражу до 15 августа 32-летнего Мураджона М., обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О задержании фигуранта сообщалось накануне. Инцидент произошел вечером 16 июня в лифте многоквартирного дома на улице 30 лет Победы. По версии следствия, мужчина в лифте жилого дома совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней. После совершения преступления он скрылся.

Ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). В судебном заседании обвиняемый признал вину и не возражал против избрания меры пресечения.

Полина Бабинцева