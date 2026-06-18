В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки в лифте

В Тюмени задержали 33-летнего жителя Нефтеюганска (ХМАО-Югра), подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Инцидент произошел вечером 16 июня в лифте многоквартирного дома на улице 30 лет Победы. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина в лифте жилого дома совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней. После совершения преступления он скрылся.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ)

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время с ним проводятся следственные действия. Следствие проверяет его возможную причастность к другим аналогичным эпизодам.

Полина Бабинцева