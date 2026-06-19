Средний суточный дебит новых скважин «Роснефти» в первом квартале 2026 года достиг 53 т. Это лучший результат за последние десять лет, который на 31% превышает среднероссийский уровень. Об этом в ходе годового собрания акционеров сообщил глава компании Игорь Сечин. По его словам, высокая производительность стала возможной благодаря внедрению инновационных технологий. Одним из ключевых инструментов интенсификации добычи на горизонтальных скважинах является разработанная «Роснефтью» технология гидроразрыва пласта Tiger Frac. В отчетном году доля горизонтальных скважин с многостадийным ГРП достигла практически половины от всех введенных скважин, подчеркнул Сечин. По его словам, один из крупнейших добывающих активов компании «Самотлорнефтегаз» установил отраслевой рекорд, осуществив 40-стадийный гидроразрыв пласта за 24 часа.

Сеть «Твое» лишилась сразу четырех руководителей, пишет издание Shopper's со ссылкой на источники. Компанию покинули директор по стратегическому маркетингу Ольга Троценко, руководитель маркетинговых коммуникаций Ксения Джурко, директор интернет-магазина Екатерина Зубачевская и руководитель отдела маркетплейсов Кирилл Корепанов. За последние полтора года в «Твое» трижды сменился генеральный директор.