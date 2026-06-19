Свыше 47 тыс. пострадавших от наводнения в Дагестане получили выплаты
Правительство Дагестана выплатило 1,754 млрд руб. пострадавшим от подтоплений в регионе, сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Выплаты получили 47 127 заявителей.
Господин Рамазанов добавил, что с 22 июня в Хасавюртовском районе Дагестана начнется прием заявлений на предоставление выплат за утраченное жилье. С 15 июня прием таких заявок открылся в Дербентском районе.
Из-за сильных дождей в конце марта и начале апреля в регионе случилось масштабное наводнение. Власти региона объявили ЧС сразу в нескольких районах Дагестана. Сообщалось о повреждении почти 8 тыс. жилых домов в республике.
Масштабное наводнение в Дагестане началось в конце марта 2026 года из-за сильных дождей, которые привели к подмыву речных берегов, повреждению инфраструктуры и подтоплению населенных пунктов. 27–28 марта и 4–5 апреля на регион обрушились проливные дожди, вызвавшие также сходы селей и оползней. В результате, было затоплено более 6 тыс. частных домов и пострадали не менее 15,5 тыс. жителей.
Ситуация осложнялась перебоями с электро- и водоснабжением, обрушением мостов и проблемами с дорожным сообщением. В частности, 5 апреля произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, что усугубило затопления. Власти республики вводили режимы чрезвычайной ситуации как на местных, так и на региональном уровне, а 7 апреля 2026 года в Дагестане был введен региональный режим ЧС. Президент России Владимир Путин поручил МЧС и главе региона Сергею Меликову помочь пострадавшим, а премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для ликвидации последствий.