Адвоката из Воронежа отправили в СИЗО за помощь в похищении и мошенничестве

Ленинский районный суд Воронежа 19 июня по ходатайству следствия отправил в СИЗО 49-летнего адвоката, которую обвиняют в пособничестве в мошенничестве и похищении людей. По данным следствия, юрист вступила в преступный сговор с двумя жителями региона, чтобы похитить деньги, причитающиеся местной жительнице и ее несовершеннолетнему сыну в связи с гибелью отца ребенка в зоне СВО. Об этом сообщили в суде и СУ СК по Воронежской области. По информации источника «Ъ-Черноземье», речь идет об адвокате Юлии Уколовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным областного Следственного комитета и суда, вместе с сообщниками адвокат хотела похитить 14 млн руб. Действовали они в период с марта 2024 года по февраль 2025-го.

«Реализуя задуманное, адвокат давала консультации юридического характера соучастникам по вопросам установления отцовства погибшего и подготовки необходимых для этого документов, скрывая факт его гибели от суда, а также давала рекомендации по сокрытию следов преступной деятельности, в том числе по уничтожению документов, поданных в государственные учреждения», — рассказали в региональном СУ СК.

Кроме того, в феврале 2025-го, достоверно зная о похищении матери и детей ее соучастниками, которые хотели полного контроля над ситуацией до момента получения денег, Юлия Уколова подала от имени женщины заведомо ложное объяснение об отсутствии факта похищения, чем сознательно ввела в заблуждение правоохранительные органы. В дальнейшем она получила от соучастников 500 тыс. руб., обещанных ей в качестве вознаграждения.

«Противоправная деятельность фигурантки выявлена и задокументирована сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и ГУ МВД России по Воронежской области, во взаимодействии с которыми адвокат задержана следственными органами СК»,— сообщили в следкоме.

Уголовное дело возбудили по статьям о пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и пособничестве в похищении человека (ч. 5 ст. 33, п.п. «а», «в», «г», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). В суде уточнили, что обвиняемая и ее защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя и просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий или домашнего ареста. Однако суд отправил женщину под стражу до 22 июля включительно.

В середине мая «Ъ-Черноземье» писал, что Ленинский райсуд Воронежа отправил адвоката Никиту Чермашенцева под домашний арест по подозрению в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Мера пресечения будет действовать как минимум до 15 июля.

Денис Данилов