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Президент и суперклей

The New York Times представила книгу своих журналистов о Дональде Трампе

Во вторник в книжные магазины поступит новая книга о Дональде Трампе — «Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа». Ее написали журналисты The New York Times Мэгги Хэйберман и Джонатан Суон. А рассказывает она, как и следует из заголовка, о тех аспектах второго президентства Дональда Трампа, о которых публика либо ничего не знает, либо может только догадываться. Накануне выхода книги стали известны некоторые из историй, которые решили предать гласности журналисты.

Обложка книги «Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа» Мэгги Хэйберман и Джонатана Суона

Обложка книги «Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа» Мэгги Хэйберман и Джонатана Суона

Фото: Simon & Schuster

Обложка книги «Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа» Мэгги Хэйберман и Джонатана Суона

Фото: Simon & Schuster

Как Трамп смеется над высокими технологиями

После победы на президентских выборах 2024 года, утверждают авторы книги, Дональд Трамп наслаждался тем, что признанные лидеры американской индустрии высоких технологий, когда-то им пренебрегавшие, начали, как он выразился «лизать мою задницу».

Особенно господин Трамп упивался попытками Марка Цукерберга установить дружеские с ним отношения. Ведь в 2021 году Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) закрыла аккаунты господина Трампа после того, как его сторонники штурмовали Капитолий.

Авторы книги рассказывают, что одним из любимых занятий господина Трампа было пересказывать и цитировать письма, которые ему после избрания президентом начали приходить от гендиректоров ведущих технологических компаний страны.

И не только их. Один из детей господина Цукерберга прислал ему послание, в котором рассказывал, с каким нетерпением он ждет «наступления золотого века» Америки.

На одном из обедов, повествуют авторы, президент Трамп уединился с гендиректором Amazon Джеффри Безосом. Они якобы нашли общую тему для печали — газету The Washington Post, которую господин Трамп ненавидит и которой господин Безос владеет с 2013 года. Бизнесмен рассказал политику, что считает покупку газеты своей самой неудачной инвестицией. «Там такие кошмарные люди! — говорил он.— Они же меня не слушают. В других моих компаниях меня слушают».

«Они ненавидели меня,— позже говорил президент о господах Безосе и Цукерберге своему приятелю Илону Маску.— А теперь посмотри на них!» — «Первосортное пресмыкательство!» — ответил ему господин Маск.

Как Трамп следит за преемниками

Президент США очень любит спрашивать своих друзей и приятелей, кто им нравится больше — вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Ведь в них видят и потенциальных кандидатов на президентских выборах 2028 года, и в некотором роде политических преемников самого Дональда Трампа.

Спросил он о них и медиамагната Руперта Мёрдока, которому принадлежат Fox News, New York Post и The Wall Street Journal (на эту газету господин Трамп как-то подал в суд за то, что она сообщила, что он отправил неприличную открытку Джеффри Эпштейну).

Как-то за дружеским обедом президент спросил медиамагната, кто ему нравится больше — господин Рубио или господин Вэнс.

Спросил в их присутствии, надо сказать. Как пишут авторы книги, господин Мёрдок попытался быть дипломатичным, но и своего выбора скрывать не стал. «Думаю, потенциал Джей Ди огромен»,— заметил медиамагнат, который в свое время, по слухам, пытался отговорить господина Трампа делать его своим вице-президентом.

«А как тебе Марко?» — спросил его президент. «А вот Марко — просто блестящ!»

Как Трамп преследует своих врагов

Авторы книги говорят, что президент США буквально помешан на мести тем, кто, по его мнению, сделал ему плохо. Даже если он не помнит имен своих врагов.

Как-то летом 2025 года господин Трамп пытался вспомнить имя «ну того адвоката, вы знаете» из своей первой администрации, который посмел назвать выборы 2021 года (на которых господин Трамп проиграл) честными. Борис Эпштейн, покопавшись в телефоне, выудил имя: Крис Кребс. На момент разговора тот занимал ответственный пост в Министерстве внутренней безопасности.

«Точно, Крис Кребс! — обрадовался президент, обращаясь к своему личному адвокату Борису Эпштейну.— Что с ним стало? Он же такой жуткий. Проследи, пожалуйста». Через несколько дней был издан указ, обязывающий Минюст США начать расследование в отношении господина Кребса.

Как Трамп видит себя

Президенту США нравится, когда его сравнивают с Мао Цзэдуном или Чингисханом. Потому что уверен: он — влиятельнее, масштабнее и просто лучше. Об этом сам президент рассказал авторам книги в интервью. Произошло это через пару недель после начала войны в Иране, и господин Трамп размышлял о том, насколько он могущественен.

Президент вспомнил сразу несколько исторических фигур, а потом начал объяснять, почему он считает, что их сила и влияние ничто по сравнению с его. Им не хватало размаха.

«У них самолетов же не было»,— заметил он про Александра Македонского и Вильгельма Завоевателя. Помянув Наполеона, Гитлера, Мао Цзэдуна и Сталина, он заметил, что они «поддерживали власть страхом. Кто ж так будет делать?».

Как Трамп умеет помочь по хозяйству

Страсть Дональда Трампа к улучшению Белого дома, говорят авторы, не заканчивается многомиллионными проектами. Он вполне может что-то делать и сам. Свидетельницей того, по их информации, стала Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома. Как-то войдя в Овальный кабинет, она застала своего босса за тем, что он лично, собственными руками, облагораживал свой дом.

Как говорят авторы книги, в руке президента был тюбик суперклея и он пытался украсить мраморную каминную полку, приклеив к ней что-то золотое и блестящее.

«То, что президент предпочитает результаты своего собственного эстетического труда чьим бы то ни было еще, вид президента, выдавливающего клей на блестящие украшения и потом самолично крепящего их к стене, никого в близком круге не удивил»,— пишут авторы.

Андрей Келекеев

Фотогалерея

Путь Дональда Трампа в бизнесе и политике

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Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Фото: New York Military Academy

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Фото: NY Daily News Archive via Getty Images

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Фото: The Washington Post via Getty Image

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Фото: AP

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю &lt;br>На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю
На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

Фото: Ronald Reagan Presidential Library

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Фото: 20th Century Fox

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе&lt;br> На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе
На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Фото: AP / Marty Lederhandler

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

Фото: AP / Chris O'Meara

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Фото: Reuters / Marco Bello

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Фото: AP

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Фото: AP / LM Otero

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

Фото: AP / John Locher

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон&lt;br> На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон
На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Фото: AP / Andrew Harnik

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Фото: AP / Branden Camp

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Фото: AP / Eric Jamison

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Фото: AP / Susan Walsh

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию &lt;br>На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию
На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

Фото: Leah Millis / Reuters

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

Фото: AP / Alex Brandon

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Фото: AP / Alex Brandon

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан &lt;br>На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан
На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

Фото: Leah Millis / Reuters

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

Фото: Tom Brenner / Reuters

16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

Фото: Evan Vucci / AP

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

Фото: Reuters / Brian Snyder

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

Фото: Reuters / Brian Snyder

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Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Фото: New York Military Academy

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Фото: NY Daily News Archive via Getty Images

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Фото: The Washington Post via Getty Image

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Фото: AP

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю
На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

Фото: Ronald Reagan Presidential Library

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Фото: 20th Century Fox

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе
На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Фото: AP / Marty Lederhandler

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

Фото: AP / Chris O'Meara

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Фото: Reuters / Marco Bello

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Фото: AP

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Фото: AP / LM Otero

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

Фото: AP / John Locher

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон
На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Фото: AP / Andrew Harnik

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Фото: AP / Branden Camp

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Фото: AP / Eric Jamison

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Фото: AP / Susan Walsh

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию
На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

Фото: Leah Millis / Reuters

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

Фото: AP / Alex Brandon

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Фото: AP / Alex Brandon

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан
На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

Фото: Leah Millis / Reuters

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

Фото: Tom Brenner / Reuters

16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

Фото: Evan Vucci / AP

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

Фото: Reuters / Brian Snyder

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

Фото: Reuters / Brian Snyder

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