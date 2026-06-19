Президент и суперклей

Во вторник в книжные магазины поступит новая книга о Дональде Трампе — «Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа». Ее написали журналисты The New York Times Мэгги Хэйберман и Джонатан Суон. А рассказывает она, как и следует из заголовка, о тех аспектах второго президентства Дональда Трампа, о которых публика либо ничего не знает, либо может только догадываться. Накануне выхода книги стали известны некоторые из историй, которые решили предать гласности журналисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка книги «Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа» Мэгги Хэйберман и Джонатана Суона

Фото: Simon & Schuster Обложка книги «Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа» Мэгги Хэйберман и Джонатана Суона

Фото: Simon & Schuster

Как Трамп смеется над высокими технологиями

После победы на президентских выборах 2024 года, утверждают авторы книги, Дональд Трамп наслаждался тем, что признанные лидеры американской индустрии высоких технологий, когда-то им пренебрегавшие, начали, как он выразился «лизать мою задницу».

Особенно господин Трамп упивался попытками Марка Цукерберга установить дружеские с ним отношения. Ведь в 2021 году Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) закрыла аккаунты господина Трампа после того, как его сторонники штурмовали Капитолий.

Авторы книги рассказывают, что одним из любимых занятий господина Трампа было пересказывать и цитировать письма, которые ему после избрания президентом начали приходить от гендиректоров ведущих технологических компаний страны.

И не только их. Один из детей господина Цукерберга прислал ему послание, в котором рассказывал, с каким нетерпением он ждет «наступления золотого века» Америки.

На одном из обедов, повествуют авторы, президент Трамп уединился с гендиректором Amazon Джеффри Безосом. Они якобы нашли общую тему для печали — газету The Washington Post, которую господин Трамп ненавидит и которой господин Безос владеет с 2013 года. Бизнесмен рассказал политику, что считает покупку газеты своей самой неудачной инвестицией. «Там такие кошмарные люди! — говорил он.— Они же меня не слушают. В других моих компаниях меня слушают».

«Они ненавидели меня,— позже говорил президент о господах Безосе и Цукерберге своему приятелю Илону Маску.— А теперь посмотри на них!» — «Первосортное пресмыкательство!» — ответил ему господин Маск.

Как Трамп следит за преемниками

Президент США очень любит спрашивать своих друзей и приятелей, кто им нравится больше — вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Ведь в них видят и потенциальных кандидатов на президентских выборах 2028 года, и в некотором роде политических преемников самого Дональда Трампа.

Спросил он о них и медиамагната Руперта Мёрдока, которому принадлежат Fox News, New York Post и The Wall Street Journal (на эту газету господин Трамп как-то подал в суд за то, что она сообщила, что он отправил неприличную открытку Джеффри Эпштейну).

Как-то за дружеским обедом президент спросил медиамагната, кто ему нравится больше — господин Рубио или господин Вэнс.

Спросил в их присутствии, надо сказать. Как пишут авторы книги, господин Мёрдок попытался быть дипломатичным, но и своего выбора скрывать не стал. «Думаю, потенциал Джей Ди огромен»,— заметил медиамагнат, который в свое время, по слухам, пытался отговорить господина Трампа делать его своим вице-президентом.

«А как тебе Марко?» — спросил его президент. «А вот Марко — просто блестящ!»

Как Трамп преследует своих врагов

Авторы книги говорят, что президент США буквально помешан на мести тем, кто, по его мнению, сделал ему плохо. Даже если он не помнит имен своих врагов.

Как-то летом 2025 года господин Трамп пытался вспомнить имя «ну того адвоката, вы знаете» из своей первой администрации, который посмел назвать выборы 2021 года (на которых господин Трамп проиграл) честными. Борис Эпштейн, покопавшись в телефоне, выудил имя: Крис Кребс. На момент разговора тот занимал ответственный пост в Министерстве внутренней безопасности.

«Точно, Крис Кребс! — обрадовался президент, обращаясь к своему личному адвокату Борису Эпштейну.— Что с ним стало? Он же такой жуткий. Проследи, пожалуйста». Через несколько дней был издан указ, обязывающий Минюст США начать расследование в отношении господина Кребса.

Как Трамп видит себя

Президенту США нравится, когда его сравнивают с Мао Цзэдуном или Чингисханом. Потому что уверен: он — влиятельнее, масштабнее и просто лучше. Об этом сам президент рассказал авторам книги в интервью. Произошло это через пару недель после начала войны в Иране, и господин Трамп размышлял о том, насколько он могущественен.

Президент вспомнил сразу несколько исторических фигур, а потом начал объяснять, почему он считает, что их сила и влияние ничто по сравнению с его. Им не хватало размаха.

«У них самолетов же не было»,— заметил он про Александра Македонского и Вильгельма Завоевателя. Помянув Наполеона, Гитлера, Мао Цзэдуна и Сталина, он заметил, что они «поддерживали власть страхом. Кто ж так будет делать?».

Как Трамп умеет помочь по хозяйству

Страсть Дональда Трампа к улучшению Белого дома, говорят авторы, не заканчивается многомиллионными проектами. Он вполне может что-то делать и сам. Свидетельницей того, по их информации, стала Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома. Как-то войдя в Овальный кабинет, она застала своего босса за тем, что он лично, собственными руками, облагораживал свой дом.

Как говорят авторы книги, в руке президента был тюбик суперклея и он пытался украсить мраморную каминную полку, приклеив к ней что-то золотое и блестящее.

«То, что президент предпочитает результаты своего собственного эстетического труда чьим бы то ни было еще, вид президента, выдавливающего клей на блестящие украшения и потом самолично крепящего их к стене, никого в близком круге не удивил»,— пишут авторы.

Андрей Келекеев