Избирательность в еде у детей с РАС может привести к дефициту витаминов и ожирению

Избирательность в еде у детей с расстройством аутистического спектра (РАС) может привести к анемии и ожирению. К таким выводам пришла группа российских ученых в ходе исследования пищевого поведения детей с РАС в возрасте от двух до 17 лет. Результаты научной работы опубликованы в журнале Consortium Psychiatricum.

В исследовании приняли участие 80 детей. Каждого осматривала междисциплинарная команда специалистов: психиатр, педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог, диетолог и генетик. Оказалось, что питаются избирательно 71 участник (88,8%), а у 66 (82,5%) такое поведение привело к реальным проблемам со здоровьем. Так, дефицит витамина B12 выявили у 25 участников, у 12 обнаружили нарушение баланса жиров в крови, а у 4 наблюдалась непереносимость глюкозы. Также были отмечены снижение уровня белка крови, переносящего кислород, и дефицит железа. Практически у 30% участников исследования выявили избыточную массу тела или ожирение.

Результаты исследования, по мнению ученых, доказывают, что выборочное питание не гарантирует здоровье, так как рацион таких пациентов часто перенасыщен углеводами при дефиците белка и растительной пищи.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее приводил данные, согласно которым в России заболеваемость ожирением среди детей в возрасте до 15 лет с 2018 по 2024 год возросла на 36,1%, а в группе от 15 до 17 лет этот показатель вырос на 9,2%.

Геор Габараев