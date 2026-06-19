Избирательность в еде у детей с РАС может привести к дефициту витаминов и ожирению
Избирательность в еде у детей с расстройством аутистического спектра (РАС) может привести к анемии и ожирению. К таким выводам пришла группа российских ученых в ходе исследования пищевого поведения детей с РАС в возрасте от двух до 17 лет. Результаты научной работы опубликованы в журнале Consortium Psychiatricum.
В исследовании приняли участие 80 детей. Каждого осматривала междисциплинарная команда специалистов: психиатр, педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог, диетолог и генетик. Оказалось, что питаются избирательно 71 участник (88,8%), а у 66 (82,5%) такое поведение привело к реальным проблемам со здоровьем. Так, дефицит витамина B12 выявили у 25 участников, у 12 обнаружили нарушение баланса жиров в крови, а у 4 наблюдалась непереносимость глюкозы. Также были отмечены снижение уровня белка крови, переносящего кислород, и дефицит железа. Практически у 30% участников исследования выявили избыточную массу тела или ожирение.
Результаты исследования, по мнению ученых, доказывают, что выборочное питание не гарантирует здоровье, так как рацион таких пациентов часто перенасыщен углеводами при дефиците белка и растительной пищи.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее приводил данные, согласно которым в России заболеваемость ожирением среди детей в возрасте до 15 лет с 2018 по 2024 год возросла на 36,1%, а в группе от 15 до 17 лет этот показатель вырос на 9,2%.
Проблема ожирения у детей является глобальной и связана не только с особенностями рациона, но и с малоподвижным образом жизни. По оценкам Всемирной федерации по борьбе с ожирением (WOF), в мире насчитывается около 180 млн детей, страдающих ожирением, и к 2040 году их число может достигнуть 227 млн. Среди ключевых причин эксперты WOF называют ожирение или диабет у женщин детородного возраста, курение у будущих матерей, недостаточное грудное вскармливание, некачественное питание в образовательных учреждениях, повышенное потребление продуктов с сахаром и ультрапереработанной пищи, а также недостаток физической активности.
В целом же, проблема расстройств аутистического спектра (РАС) характеризуется значительным ростом числа диагнозов. Например, в США в 1970 году один ребенок из тысячи рождался с аутизмом, а в 2019 году это уже каждый 40-й ребенок, при этом среди мальчиков — каждый 26-й. Каждые два года количество детей с РАС увеличивается на 10%. Если эти темпы сохранятся, к 2060 году каждый второй ребенок будет рождаться с РАС. Этот рост связан, по мнению экспертов, не только с истинным увеличением заболеваемости, но и с изменением диагностических категорий, совершенствованием методологии исследований и повышением осведомленности о РАС.