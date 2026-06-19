По «Семейной ипотеке» обсуждают новые лимиты и ставки
По программе «Семейная ипотека» могут изменить не только ставки, но и лимиты кредита. По данным источников «Ъ», которые знакомы с ходом обсуждения, для семей с одним ребенком в Москве и Петербурге лимит планируется оставить на уровне 12 млн руб., но ставку поднять до 12% годовых. В регионах лимит хотят сохранить на уровне 6 млн руб., а ставку — увеличить до 10%.
Для семей с двумя детьми и более в Москве и Санкт-Петербурге лимит, по обсуждаемому варианту, может вырасти до 15 млн руб. при ставке 10% годовых. В других регионах лимит предлагается повысить до 8 млн руб., а ставку установить на уровне 8% годовых. При расчете будут учитывать и площадь жилья. Ставка 6% годовых, как и сейчас, может остаться только для заемщиков с очень высоким первоначальным взносом либо для семей с тремя детьми в регионах и четырьмя — в столичных городах.
Собеседники «Ъ» также говорят, что из программы могут исключить семьи с двумя и более детьми, если старшему ребенку уже больше шести лет. Это правило, по их словам, могут применить в 35 регионах с низкими объемами строительства. Кроме того, обсуждается отказ от всех смешанных форматов, включая комбоипотеку и программы со сверхлимитом. Окончательных решений пока не принято, но параметры программы, по данным источников «Ъ», заметно ужесточаются.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дела семейные».
Предложение Минфина рассмотреть новые условия по программе «Семейная ипотека» предполагает увеличение лимитов и дифференциацию ставок в зависимости от количества детей, с более высокой ставкой для семей с одним ребенком и более низкой — для многодетных. Эти изменения направлены на повышение адресности программы, но при этом могут сократить число потенциальных заемщиков, особенно семей с одним ребенком, поскольку увеличат их долговую нагрузку. Ранее, с 1 февраля 2026 года, условия «Семейной ипотеки» уже ужесточились, установив правило «одна ипотека на одну семью» и обязав супругов выступать созаемщиками.
Программа «Семейная ипотека» действует с 2018 года и была продлена до 2030 года, несмотря на опасения многих финансовых институтов, включая Центробанк РФ, относительно перекосов на рынке ипотеки из-за льготного кредитования. В текущем году Правительство России активно работает над вопросом лимитов по программе. Объем выделенных на программу средств в 2025 году составит 637 млрд рублей, в 2026 году — 454,1 млрд рублей, и в 2027 году — 358,3 млрд рублей. Также обсуждается, что с 2025 года лимитов по «Семейной ипотеке» не будет, а распределение средств между банками будет автоматическим, что должно исключить приостановки выдач, ранее приводившие к исчерпанию лимитов.
Одной из ключевых целей изменения условий является стимулирование демографии, а также недопущение дальнейших перекосов на ипотечном рынке. Предлагается снижать ставку для семей с большим количеством детей, что делает программу более адресной. Участники рынка предупреждают, что ужесточение условий, особенно в части дифференцированных ставок, может существенно повлиять на объемы одобренных заявок и привести к сокращению числа сделок с использованием семейной ипотеки, особенно в столичных агломерациях.
Кроме того, обсуждаются варианты распространения программы на вторичное жилье в регионах с низким объемом строительства, но без включения Москвы и Санкт-Петербурга. Эти изменения могут краткосрочно стимулировать спрос среди тех, кто стремится воспользоваться текущими условиями, но в долгосрочной перспективе могут снизить привлекательность программы для части заемщиков.