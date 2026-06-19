По «Семейной ипотеке» обсуждают новые лимиты и ставки

По программе «Семейная ипотека» могут изменить не только ставки, но и лимиты кредита. По данным источников «Ъ», которые знакомы с ходом обсуждения, для семей с одним ребенком в Москве и Петербурге лимит планируется оставить на уровне 12 млн руб., но ставку поднять до 12% годовых. В регионах лимит хотят сохранить на уровне 6 млн руб., а ставку — увеличить до 10%.

Для семей с двумя детьми и более в Москве и Санкт-Петербурге лимит, по обсуждаемому варианту, может вырасти до 15 млн руб. при ставке 10% годовых. В других регионах лимит предлагается повысить до 8 млн руб., а ставку установить на уровне 8% годовых. При расчете будут учитывать и площадь жилья. Ставка 6% годовых, как и сейчас, может остаться только для заемщиков с очень высоким первоначальным взносом либо для семей с тремя детьми в регионах и четырьмя — в столичных городах.

Собеседники «Ъ» также говорят, что из программы могут исключить семьи с двумя и более детьми, если старшему ребенку уже больше шести лет. Это правило, по их словам, могут применить в 35 регионах с низкими объемами строительства. Кроме того, обсуждается отказ от всех смешанных форматов, включая комбоипотеку и программы со сверхлимитом. Окончательных решений пока не принято, но параметры программы, по данным источников «Ъ», заметно ужесточаются.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дела семейные».