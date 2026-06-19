Семь краснокнижных соколов-балобанов выпустили в лесах Свердловской области

Семь краснокнижных птенцов балобанов (соколов) выпустили в лесах Каменского района (Свердловская область) для восстановления популяции. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: газета «Пламя» Фото: газета «Пламя»

Птенцов вырастили в центре реабилитации диких животных «Холзан». Для адаптации соколят в лесу специалисты установили два так называемых хэка — искусственных гнезда. В них уже помещены семь птенцов в возрасте около четырех недель. Еще троих планируется доставить в ближайшие дни.

По словам директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александра Кузнецова, несмотря на то, что соколята уже покрываются перьями, летать они еще не могут. Предполагается, что они начнут летать примерно к полутора месяцам, а полная адаптация птиц к самостоятельной жизни займет около двух месяцев.

Соответственно до этого времени специалисты центра «Холзан» будут продолжать подкармливать птенцов натуральной пищей, чтобы сформировать у них устойчивые охотничьи навыки. После того как молодые балобаны научатся самостоятельно добывать корм, они перестанут возвращаться к хэкам и полностью перейдут к жизни в дикой природе.

Ранее сообщалось, что ученые в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отметили увеличение в регионе количества кречетов.

Полина Бабинцева