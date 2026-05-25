На Ямале выросло количество краснокнижных кречетов

Ученые в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отметили увеличение в регионе количество кречетов, занесенных в Красную книгу России, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). Они считаются самым крупным в мире видом соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Александр Соколов / полпредство УрФО Фото: Александр Соколов / полпредство УрФО Следующая фотография 1 / 2 Фото: Александр Соколов / полпредство УрФО Фото: Александр Соколов / полпредство УрФО

Специалисты совершили десятую экспедицию к местам гнездования редких соколов на мостах железной дороги Обская — Карская. На маршруте они встретили 34 особи. Такое количество птиц за годы мониторинга здесь фиксируется впервые, при этом в 14 гнездах в ближайшие дни вылупятся птенцы.

«В условиях открытой тундры, где почти нет деревьев и скальных уступов, мосты железной дороги стали для них редким и устойчивым гнездовым ресурсом»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина