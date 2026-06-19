Московских курьеров взяли на прицеп

Столичные власти внедрили новую технологию для контроля передвижения курьеров — передвижные стенды на прицепах, с помощью которых теперь проверяется предельно возможная скорость электровелосипедов доставщиков. Если оказывается, что она выше разрешенных 25 км/ч, то оформляются материалы для суда. Нарушителей привлекают по статье КоАП Москвы, предусматривающей штраф до 5 тыс. руб. для граждан и до 200 тыс. руб. для юрлиц. Транспорт нарушителя при этом эвакуируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скорости электровелосипедов будут измерять независимо от того, в какой компании работает курьер-доставщик

Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва» Скорости электровелосипедов будут измерять независимо от того, в какой компании работает курьер-доставщик

Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

Дептранс Москвы придумал способ проверить электровелосипеды курьеров на соответствие техническим требованиям. Теперь сотрудники дептранса Москвы, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), ГИБДД и ГБУ «Мостранспроект» будут проводить совместные рейды, во время которых предельная скорость транспортных средств проверяется на мобильных динамических стендах (их перевозят на прицепе). Об этом рассказал 19 июня вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Если выясняется, что транспортное средство способно развить скорость более 25 км/ч, инспекторы МАДИ оформят протокол по статье 15.5 КоАП Москвы и направят материалы в суд. Штраф для курьеров составляет 3–5 тыс. руб. Более того, электровелосипед отвезут на штрафстоянку.

Сегодня 36 тыс. курьеров ежесуточно выполняют в столице 700 тыс. заказов. В мэрии ожидают, что к 2030 году число доставок превысит 1,5 млн. Однако, как ожидает Максим Ликсутов, значительная часть заказов будет осуществляться с помощью роботов-доставщиков.

Президент Ассоциации транспортно-логистических компаний МАКС Александр Митюков обращает внимание на то, что по итогам проверки на стенде оштрафованы могут быть как курьер, так и сервис доставки (для юрлиц штраф достигает 200 тыс. руб.). Он напоминает, что в приказе дептранса Москвы прописано требование оснащать все курьерские электровелосипеды IOT-модулями, которые автоматически замедляют скорость движения транспорта, а также передают телематические данные в информационную систему города.

«Если при проверке электровелосипеда выясняется, что он способен развивать скорость выше 25 км/ч, то это может означать, что модуль не установлен,— поясняет господин Митюков.— Таким образом появляется повод применить статью уже к сервису доставки». Эксперт надеется, что стендов станет больше, рейды будут проходить чаще и доля электровелосипедов, соответствующих требованиям, вырастет.

Александр Митюков отмечает, что сейчас более 70% курьеров в городе — это доставщики, у которых, как правило, собственные средства передвижения, контроль за которыми нужно ужесточать.

Статья 15.5 столичного КоАП, которая применяется в связке с замером скорости, была введена в 2025 году. Предусмотренные ею санкции применяются за нарушение решения Антитеррористической комиссии (АТК) Москвы. Еще в 2024 году решением АТК были оформлены требования к курьерской доставке, среди которых в том числе программное ограничение скорости у электровелосипедов до 25 км/ч. Интересно, что та же статья 15.5 КоАП Москвы применяется и за публикацию фото и видео последствий прилетов БПЛА: запрет был оформлен также решением АТК в мае 2026 года.

Напомним, что Минтранс в соответствии с поручением Владимира Путина также должен к 1 июля «рассмотреть вопрос» о возможном введении запрета для движения электровелосипедов курьеров по тротуарам. Как это будет сделано юридически, пока неясно (скорее всего, поправками к ПДД) — ведомство должно предоставить президенту соответствующий доклад.

Иван Буранов