Липецкого поставщика питания внесли в «черный список» за срыв 19 контрактов

В реестр недобросовестных поставщиков (РНП) сроком на два года включили липецкое ООО «Прибой». Основанием стали обращения муниципальных бюджетных учреждений, заявивших об уклонении компании от заключения 19 контрактов на поставку продуктов питания. Об этом сообщили в липецком управлении Федеральной антимонопольной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Теперь в течение двух лет компания будет отстранена от участия в государственных и муниципальных закупках. В УФАС отметили, что ООО «Прибой» пренебрежительно отнеслось к исполнению возложенных на него обязанностей и не приняло необходимых мер для соблюдения норм и правил действующего законодательства.

По данным Rusprofile, ООО «Прибой» зарегистрировано в Липецке в марте 2016 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими пищевыми продуктами. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Единственным владельцем компании является Валерий Кулаков, он же выступает гендиректором фирмы. В 2025 году выручка ООО «Прибой» составила 56 млн руб., что на 19% ниже уровня 2024-го (69 млн руб.). Чистая прибыль сократилась с 3,9 млн руб. до 3,3 млн руб. (-16,8%). С мая 2016 года с ООО «Прибой» заключено 3,3 тыс. госконтрактов на общую сумму 641 млн руб. Исполнение прекращено по 2,4 тыс. контрактов на 504 млн руб., завершено 747 на 99 млн руб. На стадии исполнения находятся 72 контракта на 38 млн руб.

В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что белгородское УФАС семь раз подряд включило строительную компанию ООО «Век» в РНП. Причиной стало решение министерства строительства региона расторгнуть с этой фирмой семь контрактов на возведение домов для многодетных семей.

Мария Свиридова