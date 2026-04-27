Орловское «ТТП» отсудило у РИР «Энерго» 11 млн за простой трамваев

Арбитражный суд Орловской области полностью удовлетворил иск муниципального «Трамвайно-троллейбусного предприятия» («ТТП») облцентра к региональному филиалу АО «РИР энерго» (ранее — «Квадра»). МУП требовал взыскать с ответчика 11,1 млн руб. за простой трамваев в связи с ремонтом подземного участка теплосети на пересечении улицы Пушкина и Трамвайного переулка. Информация была опубликована в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление ТТП зарегистрировали еще в декабре 2024 года.

«В результате проведения работ АО "Квадра" — "Орловская генерация" по замене подземного участка МУП "ТТП" прекратило движение трамвайных вагонов по маршрутам №1, №3, №4 в направлении Железнодорожного района Орла. С 16 августа до 30 сентября 2024 года осуществлялось движение только одного укороченного трамвайного маршрута от МУП "ТТП" до завода "Химмаш",— говорится в материалах дела.

Истец полагал, что сокращение числа и протяженности обслуживаемых маршрутов привело к значительному падению выручки от трамвайных перевозок. Кроме того, на период остановки трамваев в Железнодорожном районе «ТТП» было вынуждено организовать автобусное движение в этом направлении.

«В связи с ограниченным количеством автобусов и штата водителей автобусного парка предприятию пришлось снять девять автобусов с маршрутов №9, №15 и №16»,— заявил истец.

«ТТП» направляло ответчику расчет убытков и дополнительные документы, но тепловики не оплатили претензии в добровольном порядке.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что орловский арбитраж зарегистрировал два исковых заявления АО «Газпром газораспределение Орел» к «РИР Энерго» на общую сумму 219,8 млн руб. На тот момент суть требований не была раскрыта.

Денис Данилов