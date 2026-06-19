Хорен Байрамян стал игроком ФК «Урал»

Полузащитник Хорен Байрамян стал игроком футбольного клуба «Урал», сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

Байрамян провел 216 матчей в Российской премьер-лиге и имеет в активе серебряные медали чемпионата России. До перехода в «Урал» он на протяжении 15 сезонов выступал за ФК «Ростов».

«В составе желто-синих выходил в Лиге Европы, играл против "Манчестер Юнайтед". В 2012 году выиграл Кубок Содружества с молодежной сборной России. С 2020 по 2023 год провел 22 матча и забил 2 гола за национальную сборную Армении»,— говорится в сообщении клуба.

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Полина Бабинцева