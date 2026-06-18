ФК «Урал» арендовал нападающего «Динамо» Дениса Бокова

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Денис Боков на правах аренды перешел в «Урал», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с игроком рассчитано на сезон-2026/27.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

Денис Боков — воспитанник академии «Динамо». В августе 2024 года он дебютировал в РПЛ в матче против «Краснодара». Основной опыт нападающий получил в «Динамо-2»: 60 матчей, 20 голов и победа во Второй лиге в сезоне 2024 года.

Форвард также регулярно привлекается к сборным России разных возрастов — от U-17 до U-21. С 2024 года он регулярно выступает за молодежную команду.

Ранее воспитанник «Зенита» Александр Коротков перешел в ФК «Урал».

Полина Бабинцева