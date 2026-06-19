Срокам давности отведут границы

Конституционный суд (КС) приступил к проверке норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК), определяющих порядок прекращения уголовного дела. Высшей инстанции предстоит решить, может ли нарушение прав потерпевшего в ходе расследования стать достаточным основанием для возобновления дела в отношении неустановленных лиц, если оно уже прекращено в связи с истечением сроков давности.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Зал заседаний в Конституционном суде России

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поводом для проверки стала жалоба жителя Владивостока Владимира Петрова, у которого в 2012 году мошенники похитили деньги с банковского счета. Расследование приостанавливали 32 раза, пока в 2022 году следователь не прекратил дело в отношении неустановленного лица в связи с истечением сроков давности. Господин Петров оспорил это решение и в 2024 году добился признания его незаконным: районный суд сослался на норму УПК, которая гласит, что прекращать дело в связи с истечением сроков давности можно лишь с согласия его фигуранта.

Однако добиться возобновления расследования заявителю не удалось. Тот же суд в 2025 году разъяснил, что согласие подозреваемого при его неустановлении все-таки не требуется, а УПК императивно запрещает возбуждать или возобновлять производство по делу, если сроки давности уголовного преследования уже истекли. Аналогичную позицию заняли все вышестоящие инстанции вплоть до Верховного суда. В связи с этим Владимир Петров обратился в КС.

Гражданин Петров попросил проверить нормы процессуального закона, которые не позволяют отменить постановление о прекращении уголовного дела, даже несмотря на признание его незаконным.

Такая противоречивость не отвечает принципу правовой определенности и оставляет возможность ее произвольного толкования, пожаловался господин Петров. Заявитель считает, что нарушено его право на судебную защиту и он лишен возможности эффективного восстановления своих прав.

Представители органов власти в ходе открытого заседания доказывали, что никакого противоречия нет: запрет прекращать дело без согласия обвиняемого предусмотрен для случаев, когда он существует, напомнил представитель Совета федерации в КС Андрей Клишас. Однако потерпевший не может быть лишен права на судебную защиту лишь потому, что по уголовному делу не установлен обвиняемый, и это, безусловно, пробел, который законодателю предстоит устранить, признал сенатор.

По его мнению, следует подумать о введении дополнительного регулирования при определении правового механизма устранения ранее установленных судом нарушений предварительного расследования в случаях, когда возобновление уголовного дела уже невозможно. Аналогичную позицию занял и представитель президента в КС Дмитрий Мезенцев. В оспариваемых нормах УПК «неконституционности не усматривается», заявил он, однако «практика прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности в отношении неустановленных лиц не создает условий для обеспечения требований о неотвратимости наказания».

Отсутствие правового механизма устранения установленных судом нарушений в случаях, когда возобновить само дело уже невозможно, констатировали и в Верховном суде (хотя потерпевший вправе обратиться за компенсацией за нарушенное право на судопроизводство в разумный срок, напомнили там).

В свою очередь, в МВД считают, что отказ от прекращения уголовного преследования по истечении сроков давности будет иметь негативные последствия: дела, расследование по которым объективно не может быть завершено, будут просто накапливаться. В 2025 году органы предварительного следствия раскрыли 854,1 тыс. дел, а прекратили в связи с истечением сроков давности 603,6 тыс., при этом виновное лицо было установлено только по 3 тыс. из них, сообщил представитель ведомства Гайк Марьян.

Как ожидается, решение по этому делу КС вынесет на закрытом заседании в течение ближайших недель.

Анастасия Корня