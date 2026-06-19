Под Воронежем продают производственный комплекс за 1,7 млрд рублей

Производственный комплекс класса В+ в городе Нововоронеже Воронежской области выставлен на продажу за 1,7 млрд руб. Общая площадь объекта составляет 31 тыс. кв. м. Об этом сообщило издание De Facto.

Здание расположено по адресу Воронежское шоссе, дом 9Е. Высота потолков достигает 15 м, а электрическая мощность — 4 МВт с возможностью расширения. На территории функционируют десять кран-балок грузоподъемностью от 5 до 20 т.

По указанному адресу зарегистрированы две организации: ООО «Агромиг», занимающееся производством машин и оборудования для пищевой и табачной промышленности, а также филиал АО «ОЭК» — «Управление строительством Нововоронежской АЭС-2».

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что бизнес-центр «Арсенал» в центре Воронежа подорожал до 420 млн руб. Общая площадь продающегося пятиэтажного здания составляет 5,9 тыс. кв. м.