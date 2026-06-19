В Москве умер иллюстратор «Алисы в Стране чудес» Юрий Ващенко

В Москве умер художник и иллюстратор Юрий Ващенко, сообщается на странице издательства «Вита Нова» во «ВКонтакте». Как сообщает РЕН ТВ, художник умер после продолжительной болезни.

Юрий Ващенко родился в Москве в 1941 году. В 1963-м он окончил художественно-графический факультет Московского педагогического института (МГПИ). С 1974 года состоял в Союзе художников СССР. Работал с ведущими столичными издательствами.

Художник иллюстрировал книги Льюиса Кэрролла: «История с узелками» (1973), «Приключения Алисы в Стране чудес» (1982), «Алиса в Зазеркалье» (1986), «Логическая игра» (1991).

Юрий Ващенко принимал участие во многих российских и зарубежных выставках графики и живописи. Работы художника неоднократно отмечались дипломами и премиями. Его работы хранятся в ГМИИ им. Пушкина, Третьяковской галерее и частных коллекциях.