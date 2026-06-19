Трамп: Иран не получит ни цента от США
Встреча представителей США и Ирана в Швейцарии не состоялась из-за безрассудства иранской стороны, заявил американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что Иран не получит никаких денег от США, несмотря на соответствующий пункт меморандума о взаимопонимании.
«C ними покончено! Через 60 дней мы закончим (финальное обсуждение договоренности.— “Ъ”). Они не получат денег, ни цента!»,— написал господин Трамп в Truth Social.
Согласно шестому пункту меморандума о взаимопонимании, США при участии партнеров на Ближнем Востоке обязуются разработать окончательный, взаимосогласованный план, предусматривающий выделение не менее $300 млрд на восстановление и экономическое развитие. Документ подписал Дональд Трамп. Уже после обнародования текста соглашения американский президент называл ложными сообщения о том, что США собираются заплатить Ирану $300 млрд.
Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, подписанный президентом США Дональдом Трампом, стал результатом интенсивных переговоров, которые предшествовали очной встрече сторон в Швейцарии. Изначально, встреча представителей США и Ирана в Швейцарии планировалась 19 июня, но затем документ был подписан дистанционно 17 июня, а текст был обнародован 18 июня. Это соглашение, названное Исламабадским меморандумом о взаимопонимании, вступило в силу немедленно, начав 60-дневный период переговоров о более широком урегулировании.
Согласно некоторым иранским СМИ, уже после публикации текста меморандума, в него были внесены правки. Несмотря на достижение соглашения о прекращении горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке, в отношениях между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие, и стороны по-разному трактуют некоторые пункты документа. В частности, Иран заявлял, что меморандум может быть аннулирован, если его условия не будут выполняться целиком, включая прекращение израильских атак на Ливан. Вопросы, требующие дальнейшего обсуждения в течение 60 дней, включают прекращение санкций США против Ирана и судьбу ядерной программы Исламской Республики.