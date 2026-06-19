Стоящий особняками

Музей архитектуры им. А.В. Щусева представил масштабный проект «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». Этим летом отмечается 100 лет со дня смерти архитектора. Впрочем, выставку можно было открыть и без привязки к круглой дате. Здания Шехтеля нравятся зрителям с совершенно разными вкусами, а сама фигура архитектора превратилась в один из символов русского модерна. Рассказывает Ксения Воротынцева.

По отзывам современников, у потомка поволжских немцев Франца Шехтеля, в годы Первой мировой сменившего имя на Федора, был легкий жизнерадостный характер. Недаром ранние работы — разнообразные иллюстрации и виньетки — он подписывал «искрящимся» псевдонимом Финь-Шампань. Зато в архитектурных проектах демонстрировал основательность, педантичность и перфекционизм. Шехтель продумывал каждую деталь — вплоть до светильников. Кроме того, подстраивался под образ жизни и привычки клиентов, проектируя здание так, чтобы прежде всего оно было удобным.

Выставка в Музее архитектуры (куратор Анна Кистанова) делит творчество Шехтеля на тематические блоки, не всегда явно следуя хронологии. Впрочем, первый зал начинается с ранних вещей: увлечения театром и оформления постановок московского антрепренера Михаила Лентовского. Логичным продолжением интереса к Мельпомене станет перестройка здания МХТ, которому Шехтель, уже находившийся в зените славы, придал черты модерна. Кроме того, придумал эмблему театра — летящую над волнами чайку: отсылка к знаменитой пьесе его близкого друга Антона Чехова.

В экспозиции можно увидеть подвесной плафон из зрительного зала, напоминающий перламутровую театральную сумочку,— пример «тотального» мышления архитектора, для которого не существовало мелочей.

Путь Шехтеля в профессию оказался извилист. Его первые здания строились в основном за городом. Например, роскошный краснокирпичный Старожиловский конезавод в нынешней Рязанской области. Возведенный по заказу Павла фон Дервиза, он выдержан в духе неоготики, так любимой молодым Шехтелем. Для Дервизов архитектор построил и сказочную усадьбу в Кирицах (тоже Рязанская область); теперь там находится детский туберкулезный санаторий. На выставке можно увидеть роскошную люстру, предположительно приехавшую из Кириц.

Впрочем, об этом этапе выставка рассказывает пунктирно и сразу переходит к главным вещам: в другом зале собраны проекты городских усадеб, сделавших Шехтеля звездой. Речь идет, конечно, об особняках, построенных для Зинаиды Морозовой, Александры Дерожинской и Степана Рябушинского. По ним видно, как эволюционировал стиль архитектора.

Первый заказ, прославивший Шехтеля,— особняк для Морозовой на Спиридоновке — еще исполнен в духе неоготики; кстати, для отделки интерьера зодчий пригласил Михаила Врубеля. На выставке можно увидеть роскошную резную кровать, сделанную по эскизу Шехтеля и органично смотревшуюся бы в покоях средневекового замка. Для Дерожинской архитектор выбрал модный стиль модерн — да и сам особняк был «упакован» по последнему слову техники, включая электричество и телефонную связь. Но настоящее буйство модерна проявилось в особняке Рябушинского — с его знаменитой мраморной лестницей, напоминающей морские волны, и светильником в виде медузы. Здесь Шехтель дал волю фантазии: недаром особняк, ныне отведенный под музей-квартиру Максима Горького, и теперь крайне популярный туристический объект.

Впрочем, архитектор на этом останавливаться не собирался. И пример тому — его собственный дом. Вообще их было несколько, и в этом смысле Шехтель опровергал поговорку про сапожника без сапог. Последний, спроектированный в 1909 году особняк на Большой Садовой, выдержан в духе неоклассицизма.

Шехтель хорошо чувствовал дух времени и гениально выражал его, меняясь вместе с эпохой.

Правда, слишком радикальными идеями не увлекался: футуристов, например, не любил — и терпел лишь потому, что с ними дружил его сын Лев Жегин, художник, впоследствии один из создателей объединения «Маковец».

Наступление 1920-х с их авангардными экспериментами Шехтель не особо приветствовал, хотя и пытался ассимилироваться. Он предлагал утилитарные проекты — вроде крематория в Петрограде или обводнения Голодной степи в Туркестане. Но в них, слишком поэтичных для конструктивизма с его тягой к функциональности, все равно чувствовалась рука художника. Один из самых ярких певцов эпохи модерна, Шехтель в конце концов ушел вместе с ней — чтобы теперь, когда время сняло все противоречия, занять законное место в пантеоне.