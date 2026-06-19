Минюст пополнил реестр иноагентов

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов журналиста Петра Рузавина, активистку Ксению Фадееву, художницу Екатерину Кузнецову и проект «Сфера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активистка Ксения Фадеева (признана в РФ иноагентом)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Активистка Ксения Фадеева (признана в РФ иноагентом)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В пресс-релизе Минюста указано, что внесенные в реестр распространяли материалы других иноагентов, а также нежелательных организаций. Кроме того, они выступали против специальной военной операции и распространяли недостоверную информацию о решениях органов исполнительной власти.

Из реестра исключили журналиста Инала Хашига «в связи с утратой признаков иностранного агента», отмечается в пресс-релизе ведомства. С учетом исключенных из списка в реестре — 1219 физлиц и организаций. В случае нарушения законодательства об иноагентах грозит уголовная ответственность.