Герман Греф предрек эпоху «агентной экономики»

Глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Больше чем менеджмент» заявил о начале новой экономической модели — «агентной экономики». При такой модели искусственный интеллект становится независимым участником экономических процессов.

«По сути, формируется новая экономика, в которой интеллектуальные системы способны самостоятельно решать все более сложные задачи, а роль человека смещается в сторону постановки целей, принятия решений и ответственности за результат»,— подчеркнул глава Сбера (цитата по «РИА Новости»). Такие изменения, по его мнению, потребуют переосмысления существующих управленческих практик и одновременно откроют новые возможности для повышения эффективности, создания продуктов и развития человеческого потенциала.

Господин Греф отметил, что искусственный интеллект развивается беспрецедентно быстро: технологии переходят от выполнения отдельных задач к самостоятельному решению сложных комплексных сценариев. Он подчеркнул, что интеллектуальные агенты уже способны брать на себя широкий круг когнитивных функций, ранее доступных только человеку. По его словам, это меняет представления о производительности труда, структуре организаций и подходах к управлению.

Герман Греф также выделил важность развития робототехники. В частности, Сбер продолжает создавать линейку антропоморфных роботов нового поколения, которые смогут выполнять большой спектр задач в физическом мире. Он охарактеризовал происходящий процесс как один из самых масштабных технологических переходов за последние десятилетия, в ходе которого ИИ становится полноценным участником рабочих и управленческих процессов.