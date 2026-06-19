В Подмосковье простились с космонавтом Александром Самокутяевым
Траурная церемония прощания с космонавтом и депутатом Госдумы Александром Самокутяевым прошла на мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье, сообщает ТАСС.
«Разрешите, прежде всего, выразить слова соболезнования родственникам, потому что для всех нас это большая утрата. Давайте продолжим работать так, чтобы его дела продолжались, и пусть ему будет земля пухом», — сказал замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев во время церемонии.
Александр Самокутяев умер 17 июня. Ему было 56 лет. С 1992 по 1998 год он служил в ВВС на Дальнем Востоке, затем работал в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. С 2005 по 2020 год был космонавтом-испытателем, командовал отрядом космонавтов. Дважды совершал полеты на Международную космическую станцию. Всего провел в космосе более 331 суток. Дважды выходил в открытый космос.
Александр Самокутяев также был депутатом Госдумы VII и VIII созывов. В 2012 году ему были присвоены звания Героя России и летчика-космонавта России. В 2016 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Александр Самокутяев был удостоен звания Героя России и летчика-космонавта России в 2012 году указом президента Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные во время длительных космических полётов. Это высшее государственное почётное звание в Российской Федерации, которое присваивается за выдающиеся заслуги перед государством и народом.
За время своей карьеры Александр Самокутяев провёл в космосе более 331 суток и дважды выходил в открытый космос, совершив два полёта на Международную космическую станцию (МКС). Он также командовал двумя кораблями «Союз ТМА-21» и «Союз ТМА-14М». Его работа в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина началась в 2003 году с зачисления кандидатом в космонавты-испытатели, а в 2005 году он получил квалификацию космонавта, впоследствии командуя отрядом космонавтов.
Прощание с космонавтами, в том числе и с Александром Самокутяевым, является частью традиции, которая продолжается также и у других выдающихся космонавтов. Например, летчик-космонавт Вячеслав Зудов, Герой Советского Союза, скончался в июне 2024 года, и церемония прощания с ним также прошла на федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны в Мытищах.