В Подмосковье простились с космонавтом Александром Самокутяевым

Траурная церемония прощания с космонавтом и депутатом Госдумы Александром Самокутяевым прошла на мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье, сообщает ТАСС.

«Разрешите, прежде всего, выразить слова соболезнования родственникам, потому что для всех нас это большая утрата. Давайте продолжим работать так, чтобы его дела продолжались, и пусть ему будет земля пухом», — сказал замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев во время церемонии.

Александр Самокутяев умер 17 июня. Ему было 56 лет. С 1992 по 1998 год он служил в ВВС на Дальнем Востоке, затем работал в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. С 2005 по 2020 год был космонавтом-испытателем, командовал отрядом космонавтов. Дважды совершал полеты на Международную космическую станцию. Всего провел в космосе более 331 суток. Дважды выходил в открытый космос.

Александр Самокутяев также был депутатом Госдумы VII и VIII созывов. В 2012 году ему были присвоены звания Героя России и летчика-космонавта России. В 2016 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.