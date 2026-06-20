Дайджест событий

d’Alba открыла «Лето в городе»

«Лотте Отель Москва» и косметическая марка d’Alba открыли летний поп-ап лаунж: пространство с панорамными видами города, атмосферой курортного отдыха в самом центре городе и эстетикой d’Alba будет работать весь сезон — до конца лета. Закрытая вечеринка по поводу открытия «Лето в городе» объединила представителей медиа, инфлюенсеров и партнеров. Специально для мероприятия бренд-шеф отеля Йен Кристофер Миннис разработал BBQ-меню с мини-бургерами, хот-догами, сочными стейками и авторскими блюдами на гриле. Были анонсированы сезонные акции: специальное предложение на проживание в отеле с одноименным названием «Лето в городе» и подарок — набор миниатюр косметических средств d’Alba при покупке коктейля в пространстве лаунжа.

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«Моя косметика» начала работу

Стартовал первый этап голосования за звание лучших бьюти-средств в рамках премии «Моя косметика-2026», организаторами которой выступают Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, Национальное общество косметических химиков и Международная выставка парфюмерии и косметики InterCHARM. В этом году за звание лучшей парфюмерно-косметической продукции в 37 номинациях борются 93 российские компании, представившие на конкурсный отбор 399 косметических средств. Свою независимую оценку сделают эксперты индустрии, стилисты, визажисты, парфюмеры, представители ведущих СМИ и розничных сетей, а позднее — качество продукции и соответствие действующему законодательству оценит независимая комиссия экспертов-химиков и аккредитованная лаборатория АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ (SOEX). Победители и лауреаты премии будут объявлены во время гала-вечера в октябре.

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Foreo обновляет маску

Шведский бренд Foreo расширяет линейку гаджетов Swiss и представляет FAQ 202 Plus. Новинка оснащена 609 светодиодами и предлагает восемь спектров LED-света для персонализированного ухода за кожей. Среди ключевых обновлений — дополнительная LED-зона в области лба с девятью светодиодами, предназначенная для более эффективной работы с мимическими морщинами, а также увеличенное количество LED-диодов на всей поверхности маски для более равномерного покрытия кожи лица.

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Ирина Кириенко