«Роснефть» лидирует среди российских компаний по эффективности бурового бизнеса. Об этом глава компании Игорь Сечин заявил на годовом заседании общего собрания акционеров. Показатели в геологоразведке наглядно подтверждают этот тезис: в 2025 году были открыты шесть новых месторождений и 112 залежей с запасами углеводородов — это более 250 млн т нефтяного эквивалента. Буровых установок у компании на треть больше, чем во всем Пермском бассейне США. При этом «Роснефть», в отличие от многих международных конкурентов, обеспечена запасами почти на полвека вперед.

«МегаФон» первым среди операторов создал мобильный роутер, который поддерживает работу с цифровым eSIM-профилем. Это решение позволяет пользователям дистанционно активировать услугу мобильного интернета и оставаться на связи даже в поездках. Главное преимущество — возможность удаленного подключения без визита в салон. Абоненту достаточно оформить eSIM на сайте оператора, подтвердить личность через учетную запись «Госуслуг», а затем загрузить профиль на устройство, используя мобильное приложение или веб-интерфейс роутера. Новое устройство разработано с учетом специфики российских сетей и прошло полный цикл тестирования.

Федеральная антимонопольная служба направила запрос о ценах на топливо сети АЗС «Трасса» Московского региона. Оператор сети — «Евротранс» — должен до 26 июня предоставить ведомству информацию о ценах, объемах реализации и рентабельности продаж, а также экономическое обоснование изменения стоимости топлива. Ранее ФАС направила аналогичный запрос сети АЗС «Нефтьмагистраль»: после вчерашней атаки БПЛА на Москву цена на АИ-95 там превысила 90 руб. за 1 л.