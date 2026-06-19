Пять нижегородцев получили условные сроки за организацию азартных игр

Нижегородский райсуд рассмотрел уголовное дело об организации незаконной игорной деятельности в отношении пяти обвиняемых. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела в 2024–2025 годах один из фигурантов организовал в Нижнем Новгороде азартные игры и привлек в качестве администраторов четырех подельниц. В СУ СК по Нижегородской области уточнили, что игорное заведение работало на улицах Октябрьской Революции и Добролюбова. Как писал «Ъ-Приволжье», клуб ликвидировали в конце 2025 года.

Организатора приговорили к двум годам лишения свободы условно и оштрафовали на 150 тыс. руб. Остальным фигурантам назначили по одному году лишения свободы условно.

Владимир Зубарев