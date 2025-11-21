Нелегальный игорный клуб ликвидировали в центре Нижнего Новгорода

Уголовное дело о незаконной организации азартных игр возбуждено в Нижнем Новгороде, на улицах Октябрьской Революции и Добролюбова ликвидирован нелегальный игорный клуб. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Организаторами азартных игр следствие считает двух местных жительниц. На допросе они дали признательные показания, игровое оборудование изъяли сотрудники правоохранительных органов вместе с деньгами и мобильными телефонами.

На время предварительного следствия с фигуранток взяли подписки о невыезде. Им может грозить до четырех лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб., добавили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Владимир Зубарев