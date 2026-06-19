«Роснефть» остается второй в мире среди публичных компаний по добыче углеводородов и крупнейшей нефтяной компанией России — она добывает почти 40% российской нефти. Об этом заявил Игорь Сечин на годовом заседании общего собрания акционеров «Роснефти» за 2025 год. Доля «Роснефти» в российской переработке — 30%, сеть АЗС является крупнейшей в стране. «У нас есть крупные нефтеперерабатывающие комплексы и за рубежом, в частности в Индии. И мы продолжаем оставаться акционерами в ряде заводов в Европе», — добавил Сечин. 2025 год стал для российской нефтяной отрасли временем серьезных вызовов. Усилия компании были направлены на оптимизацию затрат и ранжирование портфеля проектов. «Роснефть» подтвердила надежность своей бизнес-модели и продолжила работу по реализации стратегических инициатив.

Капитализация SpaceX рухнула на $650 млрд за три дня. Сегодня акции компании упали на 3,5%, продолжив снижение предыдущего дня. Со своего исторического максимума, установленного 16 июня после выхода на IPO, бумаги потеряли уже 18%, а рыночная капитализация сократилась до $2,5 трлн. Это отбросило компанию с четвертого на шестое место в рейтинге крупнейших публичных компаний мира.

Сбербанк сократил 65% региональных менеджеров, курировавших работу отделений, с помощью искусственного интеллекта, сообщил глава банка Герман Греф. Новая система анализирует данные в режиме реального времени, выявляет отклонения и автоматически формирует задачи для руководителей. Большинство сотрудников, чьи должности были упразднены, перешли на другие роли внутри банка.