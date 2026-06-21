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«Ленинград не сдается, и мы не сдадимся. Работаем как всегда»

85 лет назад началась Великая Отечественная война

22 июня — официальный день памяти и скорби, день начала войны, в которой СССР потерял 27 млн человек. За этим числом — арифметика, которая и через 85 лет шокирует: 19 тыс. смертей в день, 793 в час, 13 смертей каждую минуту. Почти миллион погибших и примерно столько же раненых — потери в одной только битве за Москву. Это тяжелейшее сражение и эту первую победу в связи с 85-летием будут особенно часто вспоминать до начала следующего года, посвящая ей уроки в школах, телепрограммы, спектакли и выставки. На одной из них побывал Иван Тяжлов.

Ржевский мемориал советскому солдату. Окончание поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» по поиску погибших советских воинов в годы Великой Отечественной войны

Ржевский мемориал советскому солдату. Окончание поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» по поиску погибших советских воинов в годы Великой Отечественной войны

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Ржевский мемориал советскому солдату. Окончание поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» по поиску погибших советских воинов в годы Великой Отечественной войны

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Сломанная мирная жизнь

В одном из залов экспозиции «За нами Москва» в Еврейском музее на улице Образцова есть инсталляция — уменьшенная копия московской квартиры начала 1940-х. Круглый обеденный стол под скатертью, люстра над ним, сервант, патефон, смутный силуэт города за окном. Это зажиточная квартира, к началу 1940-х такие были у немногих, но в целом она отражает момент: страна, чуть более 20 лет назад пережившая Первую мировую, революцию и гражданскую войну, едва не погибшая, столкнувшаяся с разрухой, голодом, насильственной коллективизацией и несколькими волнами репрессий, едва начала адаптироваться к относительно нормальной жизни, и все сломала война.

В игрушечной квартире нет людей, комната пуста. Возможно, это первое военное утро: светомаскировка еще не введена, люстра горит, хотя за окном светло. Жившие в ней мужчины и женщины могут быть на улице — в ожидании сообщений у рупора городской системы оповещения или в очереди в военкомат.

Война стала таким огромным событием и привела к таким потерям, что стала частью российской коллективной памяти о прошлом — эта коммеморация живет сама по себе, без официальных напоминаний в миллионах семей.

Деду автора в июне 1941 года было десять лет, и он по возрасту не годился для военкомата: семья его отца, военного инженера, встретила войну на новой границе в Литве. Командиры знали, что вот-вот начнется, и буквально накануне отправили жен и детей на грузовике-полуторке из гарнизона в тыл. Шофер должен был довезти их до вокзала в Каунасе и посадить на поезд в Москву, но на переполненной вокзальной площади их обстреляли немецкие самолеты, и грузовик повез их дальше, в Белоруссию. На следующий день шофера и полуторку, естественно, развернули в сторону фронта, а женщины и дети отправились домой как смогли — то на попутках, то в товарном вагоне. Легко представить себе, как они вошли примерно в такую же, как в инсталляции, комнату со столом и люстрой, чтобы очень скоро покинуть ее, отправившись на Урал в эвакуацию.

Когда они вернулись в самом начале весны 1942 года, окно, выходившее на улицу Красина, оказалось выбито ударной волной разорвавшейся неподалеку бомбы, и в комнате на полу лежал снег.

Младший брат прадеда летом 1941 года был курсантом военного училища, курс находился в учебном полевом лагере на западной границе и весь целиком исчез в первый же день войны.

Преддверие

По большому счету, битва за Москву шла с самого начала войны. Официальным днем начала сражения считается 30 сентября 1941 года — именно тогда наступающие немецкие армии приступили к операции «Тайфун». Первый массированный авианалет на Москву был предпринят немцами через месяц после вторжения — в ночь с 21 на 22 июля 1941 года.

В Москве в начале 1941 года жило чуть более 4 млн человек. Значительная часть военнообязанных мужчин была немедленно мобилизована; с первых же дней войны в городе началось формирование отрядов ополчения. Женщины, подростки, мужчины, не занятые на транспорте и в производстве и не ушедшие на фронт, принимали участие в строительстве линий обороны к западу, северу и югу от города, в маскировке зданий и памятников, в ночных дежурствах, во время которых надо было гасить и сбрасывать с крыш зажигательные бомбы.

Для дезориентации вражеских летчиков часть реки в центре перекрыли понтонами, раскрашенными так, будто это крыши домов. Исторические здания центра зашивали фанерой, фасады и кровли красили, чтобы сбить с толку люфтваффе.

В небо поднимались огромные рыбы аэростатов заграждения. Только за первый месяц налетов в Москве погибли 736 человек и 3513 были ранены. Последняя бомба упала на столицу в июне 1943 года. Всего было повреждено или разрушено более 5 тыс. зданий, причем следы бомбежек можно видеть до сих пор: например, в сотне шагов от Кремля, на Моховой улице, есть дом 10, состоящий из двух строений, которые были одним целым до попадания фугасной авиабомбы.

Население города поначалу не уменьшилось: через московский транспортный узел двигались беженцы и эвакуированные из районов, на которые наступал противник. Но к концу года с учетом мобилизации и эвакуации в Москве осталось лишь около 2 млн человек.

Фотогалерея

Битва за Москву

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6 сентября 1941 года после битвы за Киев была издана директива немецкого командования №35 о подготовке операции по захвату Москвы, которая носила название «Тайфун». Согласно планам немецких военных, Москва должна была быть взята раньше, но этому помешали бои за Смоленск и Киев

6 сентября 1941 года после битвы за Киев была издана директива немецкого командования №35 о подготовке операции по захвату Москвы, которая носила название «Тайфун». Согласно планам немецких военных, Москва должна была быть взята раньше, но этому помешали бои за Смоленск и Киев

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

К 30 сентября силы Западного, Резервного, Брянского, Калининского, Северо-Западного фронтов насчитывали 1,25 млн человек. На немецкой стороне выступала группа армий «Центр» численностью 768 тыс. человек

К 30 сентября силы Западного, Резервного, Брянского, Калининского, Северо-Западного фронтов насчитывали 1,25 млн человек. На немецкой стороне выступала группа армий «Центр» численностью 768 тыс. человек

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

К обороне Москвы, казалось, готовились все жители города. В то время, как мужчины шли на фронт, женщины и старики копали траншеи и окопы вокруг города

К обороне Москвы, казалось, готовились все жители города. В то время, как мужчины шли на фронт, женщины и старики копали траншеи и окопы вокруг города

Фото: United States Information Agency

Наступление основной группы немецких войск началось 2 октября. Им сразу же удалось прорвать оборону и захватить Спас-Деменск, Киров, Юхнов и 4 октября выйти в район Вязьмы. Советские войска сдерживали наступление до 12 октября. За эти несколько дней более 688 тыс. советских солдат и офицеров попали в плен

Наступление основной группы немецких войск началось 2 октября. Им сразу же удалось прорвать оборону и захватить Спас-Деменск, Киров, Юхнов и 4 октября выйти в район Вязьмы. Советские войска сдерживали наступление до 12 октября. За эти несколько дней более 688 тыс. советских солдат и офицеров попали в плен

Фото: Bundesarchiv

Декабрь 1941 года. Мальчик сбивает таблички на немецком языке после освобождения Волоколамска от фашистов

Декабрь 1941 года. Мальчик сбивает таблички на немецком языке после освобождения Волоколамска от фашистов

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

15 октября было принято постановление «Об эвакуации столицы СССР». Приказ предусматривал отъезд Сталина и правительства из города. По Москве распространились слухи о том, что город решено сдать немцам

15 октября было принято постановление «Об эвакуации столицы СССР». Приказ предусматривал отъезд Сталина и правительства из города. По Москве распространились слухи о том, что город решено сдать немцам

Фото: Bundesarchiv

Под влиянием паники десятки тысяч человек попытались покинуть Москву. Заводы и магазины закрывались. 16 октября остановилась работа метро, началась подготовка к его уничтожению по приказу Кагановича. Паника длилась четыре дня, пока не был издан приказ о применении к трусам, паникерам и мародерам любых мер вплоть до расстрела. Количество расстрелянных точно не известно

Под влиянием паники десятки тысяч человек попытались покинуть Москву. Заводы и магазины закрывались. 16 октября остановилась работа метро, началась подготовка к его уничтожению по приказу Кагановича. Паника длилась четыре дня, пока не был издан приказ о применении к трусам, паникерам и мародерам любых мер вплоть до расстрела. Количество расстрелянных точно не известно

Фото: Wilhelm Gierse

Тем временем, оборона города продолжалась. Был создан Калининский фронт, чтобы прикрыть столицу с северо-запада. Постоянные атаки советских солдат привели к тому, что 23 октября наступление на Калинин было остановлено

Тем временем, оборона города продолжалась. Был создан Калининский фронт, чтобы прикрыть столицу с северо-запада. Постоянные атаки советских солдат привели к тому, что 23 октября наступление на Калинин было остановлено

Фото: РИА НОВОСТИ

С наступлением холодов ситуация на фронте значительно ухудшилась, хотя состояние дорог и проблемы с продовольствием, боеприпасами и горючим задерживали ход боев. Мороз ударил 4 ноября. Существовал приказ Сталина превратить Подмосковье в снежную пустыню — Враг должен был натыкаться только на стужу и пепелище. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. Его текст сводился к следующему: «Гони немца на мороз!»

С наступлением холодов ситуация на фронте значительно ухудшилась, хотя состояние дорог и проблемы с продовольствием, боеприпасами и горючим задерживали ход боев. Мороз ударил 4 ноября. Существовал приказ Сталина превратить Подмосковье в снежную пустыню — Враг должен был натыкаться только на стужу и пепелище. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. Его текст сводился к следующему: «Гони немца на мороз!»

Фото: РИА НОВОСТИ

Чтобы поддержать боевой дух населения, 7 ноября на Красной площади был проведен парад. Линии фронта были усилены. В конце ноября шли ожесточенные бои в районе Каширы и Тулы

Чтобы поддержать боевой дух населения, 7 ноября на Красной площади был проведен парад. Линии фронта были усилены. В конце ноября шли ожесточенные бои в районе Каширы и Тулы

Фото: Bundesarchiv

К началу декабря советское руководство приняло решение о наступлении против немецко-фашистских войск. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции

К началу декабря советское руководство приняло решение о наступлении против немецко-фашистских войск. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции

Фото: РИА НОВОСТИ

Решающей для завершения битвы за Москву оказалась Ржевско-Вяземская операция. Она проводилась с 8 января по 3 марта 1942 года. Хотя главная задача — разгром немецкой группы армий «Центр» — не была выполнена, немецкие войска были отброшены от Москвы

Решающей для завершения битвы за Москву оказалась Ржевско-Вяземская операция. Она проводилась с 8 января по 3 марта 1942 года. Хотя главная задача — разгром немецкой группы армий «Центр» — не была выполнена, немецкие войска были отброшены от Москвы

Фото: РИА НОВОСТИ

Битва под Москвой стала во многом одной из решающих за всю историю войны. Она, в частности, окончательно развенчала планы немецкого командования на блицкриг. Министр пропаганды Геббельс, перед началом вторжения считавший, что «большевизм рухнет как карточный домик», 2 июля записал в дневнике: «На Восточном фронте: боевые действия продолжаются. Усиленное и отчаянное сопротивление противника… У противника много убитых, мало раненых и пленных… В общем, происходят очень тяжелые бои. О &quot;прогулке&quot; не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется еще и баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует всех усилий»

Битва под Москвой стала во многом одной из решающих за всю историю войны. Она, в частности, окончательно развенчала планы немецкого командования на блицкриг. Министр пропаганды Геббельс, перед началом вторжения считавший, что «большевизм рухнет как карточный домик», 2 июля записал в дневнике: «На Восточном фронте: боевые действия продолжаются. Усиленное и отчаянное сопротивление противника… У противника много убитых, мало раненых и пленных… В общем, происходят очень тяжелые бои. О "прогулке" не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется еще и баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует всех усилий»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Потери советской армии в битве за Москву составили 1,8 млн человек (из них 926 тыс. человек убиты, умерли и пропали без вести). Немецкая сторона потеряла 457 тыс. человек

Потери советской армии в битве за Москву составили 1,8 млн человек (из них 926 тыс. человек убиты, умерли и пропали без вести). Немецкая сторона потеряла 457 тыс. человек

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

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6 сентября 1941 года после битвы за Киев была издана директива немецкого командования №35 о подготовке операции по захвату Москвы, которая носила название «Тайфун». Согласно планам немецких военных, Москва должна была быть взята раньше, но этому помешали бои за Смоленск и Киев

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

К 30 сентября силы Западного, Резервного, Брянского, Калининского, Северо-Западного фронтов насчитывали 1,25 млн человек. На немецкой стороне выступала группа армий «Центр» численностью 768 тыс. человек

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

К обороне Москвы, казалось, готовились все жители города. В то время, как мужчины шли на фронт, женщины и старики копали траншеи и окопы вокруг города

Фото: United States Information Agency

Наступление основной группы немецких войск началось 2 октября. Им сразу же удалось прорвать оборону и захватить Спас-Деменск, Киров, Юхнов и 4 октября выйти в район Вязьмы. Советские войска сдерживали наступление до 12 октября. За эти несколько дней более 688 тыс. советских солдат и офицеров попали в плен

Фото: Bundesarchiv

Декабрь 1941 года. Мальчик сбивает таблички на немецком языке после освобождения Волоколамска от фашистов

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

15 октября было принято постановление «Об эвакуации столицы СССР». Приказ предусматривал отъезд Сталина и правительства из города. По Москве распространились слухи о том, что город решено сдать немцам

Фото: Bundesarchiv

Под влиянием паники десятки тысяч человек попытались покинуть Москву. Заводы и магазины закрывались. 16 октября остановилась работа метро, началась подготовка к его уничтожению по приказу Кагановича. Паника длилась четыре дня, пока не был издан приказ о применении к трусам, паникерам и мародерам любых мер вплоть до расстрела. Количество расстрелянных точно не известно

Фото: Wilhelm Gierse

Тем временем, оборона города продолжалась. Был создан Калининский фронт, чтобы прикрыть столицу с северо-запада. Постоянные атаки советских солдат привели к тому, что 23 октября наступление на Калинин было остановлено

Фото: РИА НОВОСТИ

С наступлением холодов ситуация на фронте значительно ухудшилась, хотя состояние дорог и проблемы с продовольствием, боеприпасами и горючим задерживали ход боев. Мороз ударил 4 ноября. Существовал приказ Сталина превратить Подмосковье в снежную пустыню — Враг должен был натыкаться только на стужу и пепелище. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. Его текст сводился к следующему: «Гони немца на мороз!»

Фото: РИА НОВОСТИ

Чтобы поддержать боевой дух населения, 7 ноября на Красной площади был проведен парад. Линии фронта были усилены. В конце ноября шли ожесточенные бои в районе Каширы и Тулы

Фото: Bundesarchiv

К началу декабря советское руководство приняло решение о наступлении против немецко-фашистских войск. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции

Фото: РИА НОВОСТИ

Решающей для завершения битвы за Москву оказалась Ржевско-Вяземская операция. Она проводилась с 8 января по 3 марта 1942 года. Хотя главная задача — разгром немецкой группы армий «Центр» — не была выполнена, немецкие войска были отброшены от Москвы

Фото: РИА НОВОСТИ

Битва под Москвой стала во многом одной из решающих за всю историю войны. Она, в частности, окончательно развенчала планы немецкого командования на блицкриг. Министр пропаганды Геббельс, перед началом вторжения считавший, что «большевизм рухнет как карточный домик», 2 июля записал в дневнике: «На Восточном фронте: боевые действия продолжаются. Усиленное и отчаянное сопротивление противника… У противника много убитых, мало раненых и пленных… В общем, происходят очень тяжелые бои. О "прогулке" не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется еще и баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует всех усилий»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Потери советской армии в битве за Москву составили 1,8 млн человек (из них 926 тыс. человек убиты, умерли и пропали без вести). Немецкая сторона потеряла 457 тыс. человек

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Смотреть

Тревога

Паника охватила Москву вечером 15 октября, спустя три дня после вступления немцев в Калугу. Из города спешно эвакуировали ведомства, утром 16 октября впервые в истории не открылось метро. «Какая-то тревога в городе,— писал в эти дни в дневнике врач скорой помощи Александр Дрейцер.— В пригородах снимают провода электропоездов. На привокзальных площадях давка, не пройти. Грузят вещи, чемоданы… Везде одна тема разговора: куда ехать, когда едете, что везете с собой… Заводы и фабрики отпустили рабочих. Дали аванс на месяц вперед. Выдают всему населению по пуду муки. Метро сутки не работало: то ли ремонт, то ли срочная перевозка, а толков и слухов масса. На базарах и на улицах продают краденые конфеты и шоколад. Говорят, будто мясокомбинат разгромлен. По улицам проходят гурты скота. По Садовой угоняют куда-то несметное количество свиней. Темные личности бродят около и тянут в подворотни свиней чуть ли не на глазах у пастухов. Объявлено осадное положение. Появляется приказ товарища Пронина (председатель исполкома Моссовета в 1940–1944 годах.— “Ъ”). Рабочие возвращаются к станкам. Начинают строить баррикады. Москву будем защищать. Ленинград не сдается, и мы не сдадимся! Работаем как всегда!»

С каких слов началась Вторая мировая война

Паника, вызванная поспешной эвакуацией части ведомств и закрытием метро, была прекращена введением осадного положения. Уже 17 октября метро вошло в рабочий график, хотя ночью, а в дни налетов и днем оно в течение нескольких месяцев продолжало выполнять роль огромного бомбоубежища. 6 ноября на «Маяковской» было даже проведено официальное собрание в честь 24-й годовщины революции.

Фотогалерея

Парады ноября

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7 ноября 1918 года в Москве на Красной площади состоялся торжественный проход войск в честь первой годовщины Октябрьской революции 1917 года. С тех пор военные парады в этот день стали проводить регулярно

7 ноября 1918 года в Москве на Красной площади состоялся торжественный проход войск в честь первой годовщины Октябрьской революции 1917 года. С тех пор военные парады в этот день стали проводить регулярно

Фото: Фотоархив журнала «Огонек» / Музей В. И. Ленина / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1923 году парад 7 ноября, приуроченный к шестой годовщине Октябрьской революции, был впервые запечатлен на кинопленку. Съемку осуществляли в том числе с воздуха. На Красной площади установили гипсовую скульптуру Ленина, так как сам вождь болел и не мог присутствовать на торжествах

В 1923 году парад 7 ноября, приуроченный к шестой годовщине Октябрьской революции, был впервые запечатлен на кинопленку. Съемку осуществляли в том числе с воздуха. На Красной площади установили гипсовую скульптуру Ленина, так как сам вождь болел и не мог присутствовать на торжествах

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Парад с участием военной техники 7 ноября 1937 года был приурочен к 20-летию Революции. Командовал им маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный, а принимал нарком обороны маршал Климент Ефремович Ворошилов (на фото)

Парад с участием военной техники 7 ноября 1937 года был приурочен к 20-летию Революции. Командовал им маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный, а принимал нарком обороны маршал Климент Ефремович Ворошилов (на фото)

Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ

В 1941 году парад 7 ноября на Красной площади состоялся вопреки тому, что войска уже были задействованы в Московской битве. Сразу с площади военные отправлялись на линию фронта в нескольких десятках километров от центра столицы. Командование придавало этому параду большое значение: он должен был поднять настрой солдат и одновременно показать возможности советской армии противнику

В 1941 году парад 7 ноября на Красной площади состоялся вопреки тому, что войска уже были задействованы в Московской битве. Сразу с площади военные отправлялись на линию фронта в нескольких десятках километров от центра столицы. Командование придавало этому параду большое значение: он должен был поднять настрой солдат и одновременно показать возможности советской армии противнику

Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1953 году министр обороны СССР Николай Булганин впервые выехал принимать парад 7 ноября на открытом автомобиле ЗИС-110Б, а не на коне, как это было прежде&lt;br>На фото: японские делегаты на Красной площади 7 ноября 1953 года

В 1953 году министр обороны СССР Николай Булганин впервые выехал принимать парад 7 ноября на открытом автомобиле ЗИС-110Б, а не на коне, как это было прежде
На фото: японские делегаты на Красной площади 7 ноября 1953 года

Фото: Гостев Алексей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонек»

7 ноября 1957 года на Красной площади впервые были показаны межконтинентальные баллистические ракеты

7 ноября 1957 года на Красной площади впервые были показаны межконтинентальные баллистические ракеты

Фото: Алексей Гостев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1967 году на 50-летие Октябрьской революции в параде участвовали не только современные военные части, но и солдаты в форме и с вооружением времен революции

В 1967 году на 50-летие Октябрьской революции в параде участвовали не только современные военные части, но и солдаты в форме и с вооружением времен революции

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

7 ноября 1990 года прошел последний советский военный парад&lt;br>На фото: Выезд танков с Красной площади после парада 1990 года

7 ноября 1990 года прошел последний советский военный парад
На фото: Выезд танков с Красной площади после парада 1990 года

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

7 ноября 1997 года состоялся торжественный парад ветеранов: 250 участников парада 7 ноября 1941 года прошли по Красной площади

7 ноября 1997 года состоялся торжественный парад ветеранов: 250 участников парада 7 ноября 1941 года прошли по Красной площади

Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

В 2004 году впервые в шествии 7 ноября появились элементы реконструкции исторического парада 1941 года: ветераны прошли по Красной площади в форме образца того времени

В 2004 году впервые в шествии 7 ноября появились элементы реконструкции исторического парада 1941 года: ветераны прошли по Красной площади в форме образца того времени

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

В сценарий шествия 2012 года были включены элементы, посвященные году русской истории и 200-летию Бородинского сражения

В сценарий шествия 2012 года были включены элементы, посвященные году русской истории и 200-летию Бородинского сражения

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

7 ноября 2016 года на Красной площади состоялось шествие в честь 75-й годовщины парада 1941 года. В шествии участвовали более 4 тыс. военнослужащих, кадетов и суворовцев

7 ноября 2016 года на Красной площади состоялось шествие в честь 75-й годовщины парада 1941 года. В шествии участвовали более 4 тыс. военнослужащих, кадетов и суворовцев

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

7 ноября 2017 года в торжественном марше, посвященном 76-й годовщине военного парада 1941 года, приняли участие около 5 тыс. человек. По брусчатке Красной площади проехала историческая военная техника, в частности, танк Т-34

7 ноября 2017 года в торжественном марше, посвященном 76-й годовщине военного парада 1941 года, приняли участие около 5 тыс. человек. По брусчатке Красной площади проехала историческая военная техника, в частности, танк Т-34

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

7 ноября 2019 года на Красной площади отметили 78-ю годовщину парада 1941 года. Перед зрителями проехали 40 боевых машин времен войны, в параде принял участие почетный караул трех видов вооруженных сил, сводный военный оркестр, а также 600 артистов и 250 волонтеров. С тех пор парады не проводились из-за пандемии коронавируса

7 ноября 2019 года на Красной площади отметили 78-ю годовщину парада 1941 года. Перед зрителями проехали 40 боевых машин времен войны, в параде принял участие почетный караул трех видов вооруженных сил, сводный военный оркестр, а также 600 артистов и 250 волонтеров. С тех пор парады не проводились из-за пандемии коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 14

7 ноября 1918 года в Москве на Красной площади состоялся торжественный проход войск в честь первой годовщины Октябрьской революции 1917 года. С тех пор военные парады в этот день стали проводить регулярно

Фото: Фотоархив журнала «Огонек» / Музей В. И. Ленина / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1923 году парад 7 ноября, приуроченный к шестой годовщине Октябрьской революции, был впервые запечатлен на кинопленку. Съемку осуществляли в том числе с воздуха. На Красной площади установили гипсовую скульптуру Ленина, так как сам вождь болел и не мог присутствовать на торжествах

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Парад с участием военной техники 7 ноября 1937 года был приурочен к 20-летию Революции. Командовал им маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный, а принимал нарком обороны маршал Климент Ефремович Ворошилов (на фото)

Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ

В 1941 году парад 7 ноября на Красной площади состоялся вопреки тому, что войска уже были задействованы в Московской битве. Сразу с площади военные отправлялись на линию фронта в нескольких десятках километров от центра столицы. Командование придавало этому параду большое значение: он должен был поднять настрой солдат и одновременно показать возможности советской армии противнику

Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1953 году министр обороны СССР Николай Булганин впервые выехал принимать парад 7 ноября на открытом автомобиле ЗИС-110Б, а не на коне, как это было прежде
На фото: японские делегаты на Красной площади 7 ноября 1953 года

Фото: Гостев Алексей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонек»

7 ноября 1957 года на Красной площади впервые были показаны межконтинентальные баллистические ракеты

Фото: Алексей Гостев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1967 году на 50-летие Октябрьской революции в параде участвовали не только современные военные части, но и солдаты в форме и с вооружением времен революции

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

7 ноября 1990 года прошел последний советский военный парад
На фото: Выезд танков с Красной площади после парада 1990 года

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

7 ноября 1997 года состоялся торжественный парад ветеранов: 250 участников парада 7 ноября 1941 года прошли по Красной площади

Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

В 2004 году впервые в шествии 7 ноября появились элементы реконструкции исторического парада 1941 года: ветераны прошли по Красной площади в форме образца того времени

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

В сценарий шествия 2012 года были включены элементы, посвященные году русской истории и 200-летию Бородинского сражения

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

7 ноября 2016 года на Красной площади состоялось шествие в честь 75-й годовщины парада 1941 года. В шествии участвовали более 4 тыс. военнослужащих, кадетов и суворовцев

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

7 ноября 2017 года в торжественном марше, посвященном 76-й годовщине военного парада 1941 года, приняли участие около 5 тыс. человек. По брусчатке Красной площади проехала историческая военная техника, в частности, танк Т-34

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

7 ноября 2019 года на Красной площади отметили 78-ю годовщину парада 1941 года. Перед зрителями проехали 40 боевых машин времен войны, в параде принял участие почетный караул трех видов вооруженных сил, сводный военный оркестр, а также 600 артистов и 250 волонтеров. С тех пор парады не проводились из-за пандемии коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Парад

На следующий день состоялся знаменитый парад на Красной площади, с которого армейские части уходили прямиком на фронт, располагавшийся все ближе и ближе к Москве.

Парад 7 ноября 1941 года — один из эмоциональных пиков экспозиции в Еврейском музее: на полу в части помещения воссоздана брусчатка, и благодаря подсветке и видеоинсталляции посетителю кажется, что он сам стоит на площади под снегом. Экскурсоводы на всякий случай объясняют, что парад был нужен, чтобы продемонстрировать советскую несгибаемость и врагам, и союзникам, но в полной мере эту несгибаемость демонстрировал фронт. Тысячи раненых с постоянно смещавшейся линии боевого соприкосновения поступали в госпитали, развернутые в том числе и в Москве. Врачи и медсестры работали сутками, сбиваясь с ног. Количество санитарных потерь Красной армии в битве за Москву почти соответствовало количеству убитых — 899 тыс. раненых и 937 тыс. убитых. В память о них на выставке постоянно звучит стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом», которое специально для этого проекта записали актеры МХТ им. Чехова.

Выставка в Еврейском музее открылась за несколько дней до Дня Победы и проработает до 23 августа.

В создании экспозиции приняли участи Музей вооруженных сил и музей обороны Москвы. В довольно ограниченном пространстве кураторам удалось собрать всю коммеморативную символику, связанную с историей обороны столицы, а также множество фотографий, рисунков и дневниковых записей.

Все эти предметы собраны в нарочито тесных помещениях, напоминающих то коммунальные или ведомственные коридоры, то узкие сретенские переулки, то траншеи передовой. Посетителя почти все время сопровождает звуковой фон — от духового оркестра на довоенных танцах до грохочущих сапог уходящих на фронт солдат.

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Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

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Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности

Фото: пресс-служба Еврейского музея

Без салюта

С октября 1941 общее командование войсками в сражении за Москву осуществлял генерал армии Георгий Жуков. Со стороны противника ему противостоял генерал-фельдмаршал Федор фон Бок. 19 декабря за провал наступления он будет отстранен от командования группой армий «Центр», через месяц вернется на командную должность в группе «Юг», но не продержится там и полугода, будет отправлен в резерв и в конце концов 4 мая 1945 года умрет в Германии от ран, полученных при обстреле его машины английским самолетом.

В конце ноября наступление частей фон Бока было остановлено на ближних подступах к Москве. Часть нынешних западных окраин Москвы находилась в зоне досягаемости артиллерии врага. Немцы вышли к Истре и каналу имени Москвы, передовые разведгруппы видели и ближе к городу. 24 ноября были взорваны плотины системы подмосковных водохранилищ, что затруднило продвижение немцев.

Генеральное контрнаступление началось утром 6 декабря 1941 года: в этот день пришел в движение правый фланг Юго-Западного фронта под командованием генерал-майора Кирилла Москаленко.

Это было в том числе психологическим ударом для немецкого командования, представители которого до конца не верили в возможность такого развития событий. 15 декабря командир 134-й пехотной дивизии немцев генерал-лейтенант фон Кохенгаузен застрелился в своей машине по дороге из одного расположения в другое, и он не был единственным немецким командиром, сознававшим масштаб катастрофы.

Как в Москве узнали о капитуляции Германии

В первые две недели наступления враг был отброшен на 200 км от столицы. Никаким салютом это первое большое наступление не сопровождалось — первые салюты прозвучали в советских городах только в августе 1943 года после освобождения Орла и Белгорода. Но и без салюта было очевидно значение этой долгожданной победы для бойцов на фронте и для все огромной страны: в снегах под Москвой появилась не только надежда выстоять, но и уверенность в победе.

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Скульптурная композиция «Памяти павших будьте достойны» на здании школы № 2123 (110) имени Мигеля Эрнандеса в Ножовом переулке в Москве

Скульптурная композиция «Памяти павших будьте достойны» на здании школы № 2123 (110) имени Мигеля Эрнандеса в Ножовом переулке в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Скульптурная композиция «Памяти павших будьте достойны» на здании школы № 2123 (110) имени Мигеля Эрнандеса в Ножовом переулке в Москве

Скульптурная композиция «Памяти павших будьте достойны» на здании школы № 2123 (110) имени Мигеля Эрнандеса в Ножовом переулке в Москве

Фото: stargal / Фотобанк Лори

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Скульптурная композиция «Памяти павших будьте достойны» на здании школы № 2123 (110) имени Мигеля Эрнандеса в Ножовом переулке в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Скульптурная композиция «Памяти павших будьте достойны» на здании школы № 2123 (110) имени Мигеля Эрнандеса в Ножовом переулке в Москве

Фото: stargal / Фотобанк Лори

Памяти павших

Еще одна выставка, посвященная битве за Москву, работает в Музее Победы на Поклонной горе: это одна из неочевидных экспозиций громадного комплекса. Если купить отдельный билет, можно оказаться сначала на встроенной прямо в здание музея парадной лестнице московского подъезда 1940-х, у двери коммунальной квартиры, а потом, когда позвоните, и откроют,— внутри целого иммерсивного представления, в нескольких разных локациях, включая жилую комнату, улицу с аэростатом заграждения, военкомат, убежище на станции «Маяковская» и передовую. Создателей невозможно упрекнуть в невнимании к деталям или неумении использовать все самые современные музейные технологии.

Безусловно, местом, где можно почтить память павших в битве за Москву и в других боях, стал открытый в 2020 году мемориал под Ржевом. Памятник у каждого свой, а для кого-то не нужны ни памятники, ни выставки. Для автора этих строк ни один военный мемориал не отражает боли и гордости, связанных в России со сражением за Москву, так точно и полно, как пять небольших мальчишеских фигурок в шинелях и с винтовками за плечами на фасаде здания школы в Ножовом переулке, в нескольких шагах от Никитских ворот. Эту композицию скульптор Даниэль Митлянский выполнил взамен более масштабной версии, пострадавшей от вандалов в начале 1990-х. Уже больше 30 лет в снег и в зной эти пятеро десятиклассников-добровольцев, у каждого из которых в тогдашней 110-й школе был прототип, стоят на своем посту у Большой Никитской. Строка Роберта Рождественского «Памяти павших будьте достойны» дополняет список учителей и учеников школы, погибших в Великой Отечественной войне. У бронзовых солдатских ног почти всегда лежат одна или две гвоздики.

Фотогалерея

Как встречали окончание войны. Исторические фото

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4 мая 1945 года по площади у Бранденбургских ворот в Берлине, где все еще слышались выстрелы, торжественным маршем прошли советские солдаты

4 мая 1945 года по площади у Бранденбургских ворот в Берлине, где все еще слышались выстрелы, торжественным маршем прошли советские солдаты

Фото: О. Кнорринг / Фотоархив журнала "Огонёк"

Военная регулировщица на одном из перекрестков Берлина

Военная регулировщица на одном из перекрестков Берлина

Фото: Я. Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Советские солдаты возвращаются домой

Советские солдаты возвращаются домой

Фото: М. Савин / Фотоархив журнала "Огонек"

Советские воины на развалинах имперской канцелярии Третьего рейха в Берлине

Советские воины на развалинах имперской канцелярии Третьего рейха в Берлине

Фото: Иван Шагин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Впервые парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года. В нем приняли участие свыше 35 тыс. бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота

Впервые парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года. В нем приняли участие свыше 35 тыс. бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота

Фото: Михаил Ананьин / Фотоархив журнала «Огонек»

Советский офицер расписывается на стене Рейхстага

Советский офицер расписывается на стене Рейхстага

Фото: Анатолий Морозов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Поезд Победы» с лозунгом «Мы из Берлина» прибыл на Белорусский вокзал 21 июля 1945 года

«Поезд Победы» с лозунгом «Мы из Берлина» прибыл на Белорусский вокзал 21 июля 1945 года

Фото: В. Лупейко / Фотоархив журнала «Огонёк»

Сводный полк 3-го Украинского фронта на параде Победы в Москве, состоявшемся 24 июня 1945 года

Сводный полк 3-го Украинского фронта на параде Победы в Москве, состоявшемся 24 июня 1945 года

Фото: Евгений Халдей / Фотоархив журнала «Огонек»

Жители Праги приветствуют маршала Советского Союза Ивана Конева (в центре) во время празднования освобождения города от нацистов

Жители Праги приветствуют маршала Советского Союза Ивана Конева (в центре) во время празднования освобождения города от нацистов

Фото: Анатолий Егоров / Фотоархив журнала «Огонёк»

Народные гуляния на Дворцовой площади в Ленинграде

Народные гуляния на Дворцовой площади в Ленинграде

Фото: Мазалев Рафаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советский солдат угощает папиросами освобожденных французских военнопленных 8 мая 1945 года

Советский солдат угощает папиросами освобожденных французских военнопленных 8 мая 1945 года

Фото: Ефим Копыт / Фотоархив журнала «Огонёк»

Гуляния на площади Свердлова в Москве (ныне — Театральной) летом 1945 года

Гуляния на площади Свердлова в Москве (ныне — Театральной) летом 1945 года

Фото: Михаил Рунов / Фотоархив журнала "Огонёк"

Британский фельдмаршал Бернард Монтгомери вручает маршалу Советского Союза Георгию Жукову Большой Крест рыцарского ордена Бани в Берлине 12 июля 1945 года

Британский фельдмаршал Бернард Монтгомери вручает маршалу Советского Союза Георгию Жукову Большой Крест рыцарского ордена Бани в Берлине 12 июля 1945 года

Фото: Федор Кислов, Евгений Халдей / Фотоархив журнала «Огонёк»

Маршал Советского союза Георгий Жуков (в центре) наблюдает за парадом Победы в Берлине, который состоялся 7 сентября 1945 года

Маршал Советского союза Георгий Жуков (в центре) наблюдает за парадом Победы в Берлине, который состоялся 7 сентября 1945 года

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Торжественный митинг в полку героя Советского Союза полковника Федора Зинченко в Берлине

Торжественный митинг в полку героя Советского Союза полковника Федора Зинченко в Берлине

Фото: Гребнев Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские и чехословацкие воины с жителями Праги

Советские и чехословацкие воины с жителями Праги

Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жители Праги приветствуют советских солдат

Жители Праги приветствуют советских солдат

Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Участники операции по взятию Берлина маршируют по центру города

Участники операции по взятию Берлина маршируют по центру города

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские солдаты беседуют с жительницами Праги

Советские солдаты беседуют с жительницами Праги

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жители Праги приветствуют советскую армию

Жители Праги приветствуют советскую армию

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Бойцы Красной армии маршируют по улице Лейпцига

Бойцы Красной армии маршируют по улице Лейпцига

Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жители Праги встречают автомобиль с советскими военными

Жители Праги встречают автомобиль с советскими военными

Фото: Анатолий Егоров / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские солдаты и жительницы Праги

Советские солдаты и жительницы Праги

Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Встреча участников Великой Отечественной войны

Встреча участников Великой Отечественной войны

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Следующая фотография
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4 мая 1945 года по площади у Бранденбургских ворот в Берлине, где все еще слышались выстрелы, торжественным маршем прошли советские солдаты

Фото: О. Кнорринг / Фотоархив журнала "Огонёк"

Военная регулировщица на одном из перекрестков Берлина

Фото: Я. Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Советские солдаты возвращаются домой

Фото: М. Савин / Фотоархив журнала "Огонек"

Советские воины на развалинах имперской канцелярии Третьего рейха в Берлине

Фото: Иван Шагин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Впервые парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года. В нем приняли участие свыше 35 тыс. бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота

Фото: Михаил Ананьин / Фотоархив журнала «Огонек»

Советский офицер расписывается на стене Рейхстага

Фото: Анатолий Морозов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Поезд Победы» с лозунгом «Мы из Берлина» прибыл на Белорусский вокзал 21 июля 1945 года

Фото: В. Лупейко / Фотоархив журнала «Огонёк»

Сводный полк 3-го Украинского фронта на параде Победы в Москве, состоявшемся 24 июня 1945 года

Фото: Евгений Халдей / Фотоархив журнала «Огонек»

Жители Праги приветствуют маршала Советского Союза Ивана Конева (в центре) во время празднования освобождения города от нацистов

Фото: Анатолий Егоров / Фотоархив журнала «Огонёк»

Народные гуляния на Дворцовой площади в Ленинграде

Фото: Мазалев Рафаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советский солдат угощает папиросами освобожденных французских военнопленных 8 мая 1945 года

Фото: Ефим Копыт / Фотоархив журнала «Огонёк»

Гуляния на площади Свердлова в Москве (ныне — Театральной) летом 1945 года

Фото: Михаил Рунов / Фотоархив журнала "Огонёк"

Британский фельдмаршал Бернард Монтгомери вручает маршалу Советского Союза Георгию Жукову Большой Крест рыцарского ордена Бани в Берлине 12 июля 1945 года

Фото: Федор Кислов, Евгений Халдей / Фотоархив журнала «Огонёк»

Маршал Советского союза Георгий Жуков (в центре) наблюдает за парадом Победы в Берлине, который состоялся 7 сентября 1945 года

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Торжественный митинг в полку героя Советского Союза полковника Федора Зинченко в Берлине

Фото: Гребнев Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские и чехословацкие воины с жителями Праги

Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жители Праги приветствуют советских солдат

Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Участники операции по взятию Берлина маршируют по центру города

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские солдаты беседуют с жительницами Праги

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жители Праги приветствуют советскую армию

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Бойцы Красной армии маршируют по улице Лейпцига

Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жители Праги встречают автомобиль с советскими военными

Фото: Анатолий Егоров / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские солдаты и жительницы Праги

Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Встреча участников Великой Отечественной войны

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

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