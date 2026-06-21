«Ленинград не сдается, и мы не сдадимся. Работаем как всегда»

22 июня — официальный день памяти и скорби, день начала войны, в которой СССР потерял 27 млн человек. За этим числом — арифметика, которая и через 85 лет шокирует: 19 тыс. смертей в день, 793 в час, 13 смертей каждую минуту. Почти миллион погибших и примерно столько же раненых — потери в одной только битве за Москву. Это тяжелейшее сражение и эту первую победу в связи с 85-летием будут особенно часто вспоминать до начала следующего года, посвящая ей уроки в школах, телепрограммы, спектакли и выставки. На одной из них побывал Иван Тяжлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ржевский мемориал советскому солдату. Окончание поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» по поиску погибших советских воинов в годы Великой Отечественной войны

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Ржевский мемориал советскому солдату. Окончание поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» по поиску погибших советских воинов в годы Великой Отечественной войны

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Сломанная мирная жизнь В одном из залов экспозиции «За нами Москва» в Еврейском музее на улице Образцова есть инсталляция — уменьшенная копия московской квартиры начала 1940-х. Круглый обеденный стол под скатертью, люстра над ним, сервант, патефон, смутный силуэт города за окном. Это зажиточная квартира, к началу 1940-х такие были у немногих, но в целом она отражает момент: страна, чуть более 20 лет назад пережившая Первую мировую, революцию и гражданскую войну, едва не погибшая, столкнувшаяся с разрухой, голодом, насильственной коллективизацией и несколькими волнами репрессий, едва начала адаптироваться к относительно нормальной жизни, и все сломала война. В игрушечной квартире нет людей, комната пуста. Возможно, это первое военное утро: светомаскировка еще не введена, люстра горит, хотя за окном светло. Жившие в ней мужчины и женщины могут быть на улице — в ожидании сообщений у рупора городской системы оповещения или в очереди в военкомат. Война стала таким огромным событием и привела к таким потерям, что стала частью российской коллективной памяти о прошлом — эта коммеморация живет сама по себе, без официальных напоминаний в миллионах семей. Деду автора в июне 1941 года было десять лет, и он по возрасту не годился для военкомата: семья его отца, военного инженера, встретила войну на новой границе в Литве. Командиры знали, что вот-вот начнется, и буквально накануне отправили жен и детей на грузовике-полуторке из гарнизона в тыл. Шофер должен был довезти их до вокзала в Каунасе и посадить на поезд в Москву, но на переполненной вокзальной площади их обстреляли немецкие самолеты, и грузовик повез их дальше, в Белоруссию. На следующий день шофера и полуторку, естественно, развернули в сторону фронта, а женщины и дети отправились домой как смогли — то на попутках, то в товарном вагоне. Легко представить себе, как они вошли примерно в такую же, как в инсталляции, комнату со столом и люстрой, чтобы очень скоро покинуть ее, отправившись на Урал в эвакуацию. Когда они вернулись в самом начале весны 1942 года, окно, выходившее на улицу Красина, оказалось выбито ударной волной разорвавшейся неподалеку бомбы, и в комнате на полу лежал снег. Младший брат прадеда летом 1941 года был курсантом военного училища, курс находился в учебном полевом лагере на западной границе и весь целиком исчез в первый же день войны.

Преддверие По большому счету, битва за Москву шла с самого начала войны. Официальным днем начала сражения считается 30 сентября 1941 года — именно тогда наступающие немецкие армии приступили к операции «Тайфун». Первый массированный авианалет на Москву был предпринят немцами через месяц после вторжения — в ночь с 21 на 22 июля 1941 года. В Москве в начале 1941 года жило чуть более 4 млн человек. Значительная часть военнообязанных мужчин была немедленно мобилизована; с первых же дней войны в городе началось формирование отрядов ополчения. Женщины, подростки, мужчины, не занятые на транспорте и в производстве и не ушедшие на фронт, принимали участие в строительстве линий обороны к западу, северу и югу от города, в маскировке зданий и памятников, в ночных дежурствах, во время которых надо было гасить и сбрасывать с крыш зажигательные бомбы. Для дезориентации вражеских летчиков часть реки в центре перекрыли понтонами, раскрашенными так, будто это крыши домов. Исторические здания центра зашивали фанерой, фасады и кровли красили, чтобы сбить с толку люфтваффе. В небо поднимались огромные рыбы аэростатов заграждения. Только за первый месяц налетов в Москве погибли 736 человек и 3513 были ранены. Последняя бомба упала на столицу в июне 1943 года. Всего было повреждено или разрушено более 5 тыс. зданий, причем следы бомбежек можно видеть до сих пор: например, в сотне шагов от Кремля, на Моховой улице, есть дом 10, состоящий из двух строений, которые были одним целым до попадания фугасной авиабомбы. Население города поначалу не уменьшилось: через московский транспортный узел двигались беженцы и эвакуированные из районов, на которые наступал противник. Но к концу года с учетом мобилизации и эвакуации в Москве осталось лишь около 2 млн человек.

Фотогалерея Битва за Москву Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 6 сентября 1941 года после битвы за Киев была издана директива немецкого командования №35 о подготовке операции по захвату Москвы, которая носила название «Тайфун». Согласно планам немецких военных, Москва должна была быть взята раньше, но этому помешали бои за Смоленск и Киев Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К 30 сентября силы Западного, Резервного, Брянского, Калининского, Северо-Западного фронтов насчитывали 1,25 млн человек. На немецкой стороне выступала группа армий «Центр» численностью 768 тыс. человек Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К обороне Москвы, казалось, готовились все жители города. В то время, как мужчины шли на фронт, женщины и старики копали траншеи и окопы вокруг города Фото: United States Information Agency Наступление основной группы немецких войск началось 2 октября. Им сразу же удалось прорвать оборону и захватить Спас-Деменск, Киров, Юхнов и 4 октября выйти в район Вязьмы. Советские войска сдерживали наступление до 12 октября. За эти несколько дней более 688 тыс. советских солдат и офицеров попали в плен Фото: Bundesarchiv Декабрь 1941 года. Мальчик сбивает таблички на немецком языке после освобождения Волоколамска от фашистов Фото: Фотоархив журнала «Огонек» 15 октября было принято постановление «Об эвакуации столицы СССР». Приказ предусматривал отъезд Сталина и правительства из города. По Москве распространились слухи о том, что город решено сдать немцам Фото: Bundesarchiv Под влиянием паники десятки тысяч человек попытались покинуть Москву. Заводы и магазины закрывались. 16 октября остановилась работа метро, началась подготовка к его уничтожению по приказу Кагановича. Паника длилась четыре дня, пока не был издан приказ о применении к трусам, паникерам и мародерам любых мер вплоть до расстрела. Количество расстрелянных точно не известно Фото: Wilhelm Gierse Тем временем, оборона города продолжалась. Был создан Калининский фронт, чтобы прикрыть столицу с северо-запада. Постоянные атаки советских солдат привели к тому, что 23 октября наступление на Калинин было остановлено Фото: РИА НОВОСТИ С наступлением холодов ситуация на фронте значительно ухудшилась, хотя состояние дорог и проблемы с продовольствием, боеприпасами и горючим задерживали ход боев. Мороз ударил 4 ноября. Существовал приказ Сталина превратить Подмосковье в снежную пустыню — Враг должен был натыкаться только на стужу и пепелище. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. Его текст сводился к следующему: «Гони немца на мороз!» Фото: РИА НОВОСТИ Чтобы поддержать боевой дух населения, 7 ноября на Красной площади был проведен парад. Линии фронта были усилены. В конце ноября шли ожесточенные бои в районе Каширы и Тулы Фото: Bundesarchiv К началу декабря советское руководство приняло решение о наступлении против немецко-фашистских войск. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции Фото: РИА НОВОСТИ Решающей для завершения битвы за Москву оказалась Ржевско-Вяземская операция. Она проводилась с 8 января по 3 марта 1942 года. Хотя главная задача — разгром немецкой группы армий «Центр» — не была выполнена, немецкие войска были отброшены от Москвы Фото: РИА НОВОСТИ Битва под Москвой стала во многом одной из решающих за всю историю войны. Она, в частности, окончательно развенчала планы немецкого командования на блицкриг. Министр пропаганды Геббельс, перед началом вторжения считавший, что «большевизм рухнет как карточный домик», 2 июля записал в дневнике: «На Восточном фронте: боевые действия продолжаются. Усиленное и отчаянное сопротивление противника… У противника много убитых, мало раненых и пленных… В общем, происходят очень тяжелые бои. О "прогулке" не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется еще и баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует всех усилий» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Потери советской армии в битве за Москву составили 1,8 млн человек (из них 926 тыс. человек убиты, умерли и пропали без вести). Немецкая сторона потеряла 457 тыс. человек Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Следующая фотография 1 / 14 6 сентября 1941 года после битвы за Киев была издана директива немецкого командования №35 о подготовке операции по захвату Москвы, которая носила название «Тайфун». Согласно планам немецких военных, Москва должна была быть взята раньше, но этому помешали бои за Смоленск и Киев Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К 30 сентября силы Западного, Резервного, Брянского, Калининского, Северо-Западного фронтов насчитывали 1,25 млн человек. На немецкой стороне выступала группа армий «Центр» численностью 768 тыс. человек Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К обороне Москвы, казалось, готовились все жители города. В то время, как мужчины шли на фронт, женщины и старики копали траншеи и окопы вокруг города Фото: United States Information Agency Наступление основной группы немецких войск началось 2 октября. Им сразу же удалось прорвать оборону и захватить Спас-Деменск, Киров, Юхнов и 4 октября выйти в район Вязьмы. Советские войска сдерживали наступление до 12 октября. За эти несколько дней более 688 тыс. советских солдат и офицеров попали в плен Фото: Bundesarchiv Декабрь 1941 года. Мальчик сбивает таблички на немецком языке после освобождения Волоколамска от фашистов Фото: Фотоархив журнала «Огонек» 15 октября было принято постановление «Об эвакуации столицы СССР». Приказ предусматривал отъезд Сталина и правительства из города. По Москве распространились слухи о том, что город решено сдать немцам Фото: Bundesarchiv Под влиянием паники десятки тысяч человек попытались покинуть Москву. Заводы и магазины закрывались. 16 октября остановилась работа метро, началась подготовка к его уничтожению по приказу Кагановича. Паника длилась четыре дня, пока не был издан приказ о применении к трусам, паникерам и мародерам любых мер вплоть до расстрела. Количество расстрелянных точно не известно Фото: Wilhelm Gierse Тем временем, оборона города продолжалась. Был создан Калининский фронт, чтобы прикрыть столицу с северо-запада. Постоянные атаки советских солдат привели к тому, что 23 октября наступление на Калинин было остановлено Фото: РИА НОВОСТИ С наступлением холодов ситуация на фронте значительно ухудшилась, хотя состояние дорог и проблемы с продовольствием, боеприпасами и горючим задерживали ход боев. Мороз ударил 4 ноября. Существовал приказ Сталина превратить Подмосковье в снежную пустыню — Враг должен был натыкаться только на стужу и пепелище. Текст приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. Его текст сводился к следующему: «Гони немца на мороз!» Фото: РИА НОВОСТИ Чтобы поддержать боевой дух населения, 7 ноября на Красной площади был проведен парад. Линии фронта были усилены. В конце ноября шли ожесточенные бои в районе Каширы и Тулы Фото: Bundesarchiv К началу декабря советское руководство приняло решение о наступлении против немецко-фашистских войск. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции Фото: РИА НОВОСТИ Решающей для завершения битвы за Москву оказалась Ржевско-Вяземская операция. Она проводилась с 8 января по 3 марта 1942 года. Хотя главная задача — разгром немецкой группы армий «Центр» — не была выполнена, немецкие войска были отброшены от Москвы Фото: РИА НОВОСТИ Битва под Москвой стала во многом одной из решающих за всю историю войны. Она, в частности, окончательно развенчала планы немецкого командования на блицкриг. Министр пропаганды Геббельс, перед началом вторжения считавший, что «большевизм рухнет как карточный домик», 2 июля записал в дневнике: «На Восточном фронте: боевые действия продолжаются. Усиленное и отчаянное сопротивление противника… У противника много убитых, мало раненых и пленных… В общем, происходят очень тяжелые бои. О "прогулке" не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется еще и баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует всех усилий» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Потери советской армии в битве за Москву составили 1,8 млн человек (из них 926 тыс. человек убиты, умерли и пропали без вести). Немецкая сторона потеряла 457 тыс. человек Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Смотреть

Тревога Паника охватила Москву вечером 15 октября, спустя три дня после вступления немцев в Калугу. Из города спешно эвакуировали ведомства, утром 16 октября впервые в истории не открылось метро. «Какая-то тревога в городе,— писал в эти дни в дневнике врач скорой помощи Александр Дрейцер.— В пригородах снимают провода электропоездов. На привокзальных площадях давка, не пройти. Грузят вещи, чемоданы… Везде одна тема разговора: куда ехать, когда едете, что везете с собой… Заводы и фабрики отпустили рабочих. Дали аванс на месяц вперед. Выдают всему населению по пуду муки. Метро сутки не работало: то ли ремонт, то ли срочная перевозка, а толков и слухов масса. На базарах и на улицах продают краденые конфеты и шоколад. Говорят, будто мясокомбинат разгромлен. По улицам проходят гурты скота. По Садовой угоняют куда-то несметное количество свиней. Темные личности бродят около и тянут в подворотни свиней чуть ли не на глазах у пастухов. Объявлено осадное положение. Появляется приказ товарища Пронина (председатель исполкома Моссовета в 1940–1944 годах.— “Ъ”). Рабочие возвращаются к станкам. Начинают строить баррикады. Москву будем защищать. Ленинград не сдается, и мы не сдадимся! Работаем как всегда!» С каких слов началась Вторая мировая война Паника, вызванная поспешной эвакуацией части ведомств и закрытием метро, была прекращена введением осадного положения. Уже 17 октября метро вошло в рабочий график, хотя ночью, а в дни налетов и днем оно в течение нескольких месяцев продолжало выполнять роль огромного бомбоубежища. 6 ноября на «Маяковской» было даже проведено официальное собрание в честь 24-й годовщины революции.

Фотогалерея Парады ноября Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 7 ноября 1918 года в Москве на Красной площади состоялся торжественный проход войск в честь первой годовщины Октябрьской революции 1917 года. С тех пор военные парады в этот день стали проводить регулярно Фото: Фотоархив журнала «Огонек» / Музей В. И. Ленина / Фотоархив журнала «Огонек» В 1923 году парад 7 ноября, приуроченный к шестой годовщине Октябрьской революции, был впервые запечатлен на кинопленку. Съемку осуществляли в том числе с воздуха. На Красной площади установили гипсовую скульптуру Ленина, так как сам вождь болел и не мог присутствовать на торжествах Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Парад с участием военной техники 7 ноября 1937 года был приурочен к 20-летию Революции. Командовал им маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный, а принимал нарком обороны маршал Климент Ефремович Ворошилов (на фото) Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ В 1941 году парад 7 ноября на Красной площади состоялся вопреки тому, что войска уже были задействованы в Московской битве. Сразу с площади военные отправлялись на линию фронта в нескольких десятках километров от центра столицы. Командование придавало этому параду большое значение: он должен был поднять настрой солдат и одновременно показать возможности советской армии противнику Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонек» В 1953 году министр обороны СССР Николай Булганин впервые выехал принимать парад 7 ноября на открытом автомобиле ЗИС-110Б, а не на коне, как это было прежде

На фото: японские делегаты на Красной площади 7 ноября 1953 года Фото: Гостев Алексей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонек» 7 ноября 1957 года на Красной площади впервые были показаны межконтинентальные баллистические ракеты Фото: Алексей Гостев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонек» В 1967 году на 50-летие Октябрьской революции в параде участвовали не только современные военные части, но и солдаты в форме и с вооружением времен революции Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 7 ноября 1990 года прошел последний советский военный парад

На фото: Выезд танков с Красной площади после парада 1990 года Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек» 7 ноября 1997 года состоялся торжественный парад ветеранов: 250 участников парада 7 ноября 1941 года прошли по Красной площади Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС В 2004 году впервые в шествии 7 ноября появились элементы реконструкции исторического парада 1941 года: ветераны прошли по Красной площади в форме образца того времени Фото: Виталий Белоусов / ТАСС В сценарий шествия 2012 года были включены элементы, посвященные году русской истории и 200-летию Бородинского сражения Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин / купить фото 7 ноября 2016 года на Красной площади состоялось шествие в честь 75-й годовщины парада 1941 года. В шествии участвовали более 4 тыс. военнослужащих, кадетов и суворовцев Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото 7 ноября 2017 года в торжественном марше, посвященном 76-й годовщине военного парада 1941 года, приняли участие около 5 тыс. человек. По брусчатке Красной площади проехала историческая военная техника, в частности, танк Т-34 Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 7 ноября 2019 года на Красной площади отметили 78-ю годовщину парада 1941 года. Перед зрителями проехали 40 боевых машин времен войны, в параде принял участие почетный караул трех видов вооруженных сил, сводный военный оркестр, а также 600 артистов и 250 волонтеров. С тех пор парады не проводились из-за пандемии коронавируса Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 14 7 ноября 1918 года в Москве на Красной площади состоялся торжественный проход войск в честь первой годовщины Октябрьской революции 1917 года. С тех пор военные парады в этот день стали проводить регулярно Фото: Фотоархив журнала «Огонек» / Музей В. И. Ленина / Фотоархив журнала «Огонек» В 1923 году парад 7 ноября, приуроченный к шестой годовщине Октябрьской революции, был впервые запечатлен на кинопленку. Съемку осуществляли в том числе с воздуха. На Красной площади установили гипсовую скульптуру Ленина, так как сам вождь болел и не мог присутствовать на торжествах Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Парад с участием военной техники 7 ноября 1937 года был приурочен к 20-летию Революции. Командовал им маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный, а принимал нарком обороны маршал Климент Ефремович Ворошилов (на фото) Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ В 1941 году парад 7 ноября на Красной площади состоялся вопреки тому, что войска уже были задействованы в Московской битве. Сразу с площади военные отправлялись на линию фронта в нескольких десятках километров от центра столицы. Командование придавало этому параду большое значение: он должен был поднять настрой солдат и одновременно показать возможности советской армии противнику Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонек» В 1953 году министр обороны СССР Николай Булганин впервые выехал принимать парад 7 ноября на открытом автомобиле ЗИС-110Б, а не на коне, как это было прежде

На фото: японские делегаты на Красной площади 7 ноября 1953 года Фото: Гостев Алексей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонек» 7 ноября 1957 года на Красной площади впервые были показаны межконтинентальные баллистические ракеты Фото: Алексей Гостев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонек» В 1967 году на 50-летие Октябрьской революции в параде участвовали не только современные военные части, но и солдаты в форме и с вооружением времен революции Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 7 ноября 1990 года прошел последний советский военный парад

На фото: Выезд танков с Красной площади после парада 1990 года Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек» 7 ноября 1997 года состоялся торжественный парад ветеранов: 250 участников парада 7 ноября 1941 года прошли по Красной площади Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС В 2004 году впервые в шествии 7 ноября появились элементы реконструкции исторического парада 1941 года: ветераны прошли по Красной площади в форме образца того времени Фото: Виталий Белоусов / ТАСС В сценарий шествия 2012 года были включены элементы, посвященные году русской истории и 200-летию Бородинского сражения Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин / купить фото 7 ноября 2016 года на Красной площади состоялось шествие в честь 75-й годовщины парада 1941 года. В шествии участвовали более 4 тыс. военнослужащих, кадетов и суворовцев Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото 7 ноября 2017 года в торжественном марше, посвященном 76-й годовщине военного парада 1941 года, приняли участие около 5 тыс. человек. По брусчатке Красной площади проехала историческая военная техника, в частности, танк Т-34 Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 7 ноября 2019 года на Красной площади отметили 78-ю годовщину парада 1941 года. Перед зрителями проехали 40 боевых машин времен войны, в параде принял участие почетный караул трех видов вооруженных сил, сводный военный оркестр, а также 600 артистов и 250 волонтеров. С тех пор парады не проводились из-за пандемии коронавируса Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Смотреть

Парад На следующий день состоялся знаменитый парад на Красной площади, с которого армейские части уходили прямиком на фронт, располагавшийся все ближе и ближе к Москве. Парад 7 ноября 1941 года — один из эмоциональных пиков экспозиции в Еврейском музее: на полу в части помещения воссоздана брусчатка, и благодаря подсветке и видеоинсталляции посетителю кажется, что он сам стоит на площади под снегом. Экскурсоводы на всякий случай объясняют, что парад был нужен, чтобы продемонстрировать советскую несгибаемость и врагам, и союзникам, но в полной мере эту несгибаемость демонстрировал фронт. Тысячи раненых с постоянно смещавшейся линии боевого соприкосновения поступали в госпитали, развернутые в том числе и в Москве. Врачи и медсестры работали сутками, сбиваясь с ног. Количество санитарных потерь Красной армии в битве за Москву почти соответствовало количеству убитых — 899 тыс. раненых и 937 тыс. убитых. В память о них на выставке постоянно звучит стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом», которое специально для этого проекта записали актеры МХТ им. Чехова. Выставка в Еврейском музее открылась за несколько дней до Дня Победы и проработает до 23 августа. В создании экспозиции приняли участи Музей вооруженных сил и музей обороны Москвы. В довольно ограниченном пространстве кураторам удалось собрать всю коммеморативную символику, связанную с историей обороны столицы, а также множество фотографий, рисунков и дневниковых записей. Все эти предметы собраны в нарочито тесных помещениях, напоминающих то коммунальные или ведомственные коридоры, то узкие сретенские переулки, то траншеи передовой. Посетителя почти все время сопровождает звуковой фон — от духового оркестра на довоенных танцах до грохочущих сапог уходящих на фронт солдат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Следующая фотография 1 / 10 Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея Экспозиция выставки «За нами Москва» в Еврейском музее и центре толерантности Фото: пресс-служба Еврейского музея

Без салюта С октября 1941 общее командование войсками в сражении за Москву осуществлял генерал армии Георгий Жуков. Со стороны противника ему противостоял генерал-фельдмаршал Федор фон Бок. 19 декабря за провал наступления он будет отстранен от командования группой армий «Центр», через месяц вернется на командную должность в группе «Юг», но не продержится там и полугода, будет отправлен в резерв и в конце концов 4 мая 1945 года умрет в Германии от ран, полученных при обстреле его машины английским самолетом. В конце ноября наступление частей фон Бока было остановлено на ближних подступах к Москве. Часть нынешних западных окраин Москвы находилась в зоне досягаемости артиллерии врага. Немцы вышли к Истре и каналу имени Москвы, передовые разведгруппы видели и ближе к городу. 24 ноября были взорваны плотины системы подмосковных водохранилищ, что затруднило продвижение немцев. Генеральное контрнаступление началось утром 6 декабря 1941 года: в этот день пришел в движение правый фланг Юго-Западного фронта под командованием генерал-майора Кирилла Москаленко. Это было в том числе психологическим ударом для немецкого командования, представители которого до конца не верили в возможность такого развития событий. 15 декабря командир 134-й пехотной дивизии немцев генерал-лейтенант фон Кохенгаузен застрелился в своей машине по дороге из одного расположения в другое, и он не был единственным немецким командиром, сознававшим масштаб катастрофы. Как в Москве узнали о капитуляции Германии В первые две недели наступления враг был отброшен на 200 км от столицы. Никаким салютом это первое большое наступление не сопровождалось — первые салюты прозвучали в советских городах только в августе 1943 года после освобождения Орла и Белгорода. Но и без салюта было очевидно значение этой долгожданной победы для бойцов на фронте и для все огромной страны: в снегах под Москвой появилась не только надежда выстоять, но и уверенность в победе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Скульптурная композиция «Памяти павших будьте достойны» на здании школы № 2123 (110) имени Мигеля Эрнандеса в Ножовом переулке в Москве Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Скульптурная композиция «Памяти павших будьте достойны» на здании школы № 2123 (110) имени Мигеля Эрнандеса в Ножовом переулке в Москве Фото: stargal / Фотобанк Лори Следующая фотография 1 / 2 Скульптурная композиция «Памяти павших будьте достойны» на здании школы № 2123 (110) имени Мигеля Эрнандеса в Ножовом переулке в Москве Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Скульптурная композиция «Памяти павших будьте достойны» на здании школы № 2123 (110) имени Мигеля Эрнандеса в Ножовом переулке в Москве Фото: stargal / Фотобанк Лори

Памяти павших Еще одна выставка, посвященная битве за Москву, работает в Музее Победы на Поклонной горе: это одна из неочевидных экспозиций громадного комплекса. Если купить отдельный билет, можно оказаться сначала на встроенной прямо в здание музея парадной лестнице московского подъезда 1940-х, у двери коммунальной квартиры, а потом, когда позвоните, и откроют,— внутри целого иммерсивного представления, в нескольких разных локациях, включая жилую комнату, улицу с аэростатом заграждения, военкомат, убежище на станции «Маяковская» и передовую. Создателей невозможно упрекнуть в невнимании к деталям или неумении использовать все самые современные музейные технологии. Безусловно, местом, где можно почтить память павших в битве за Москву и в других боях, стал открытый в 2020 году мемориал под Ржевом. Памятник у каждого свой, а для кого-то не нужны ни памятники, ни выставки. Для автора этих строк ни один военный мемориал не отражает боли и гордости, связанных в России со сражением за Москву, так точно и полно, как пять небольших мальчишеских фигурок в шинелях и с винтовками за плечами на фасаде здания школы в Ножовом переулке, в нескольких шагах от Никитских ворот. Эту композицию скульптор Даниэль Митлянский выполнил взамен более масштабной версии, пострадавшей от вандалов в начале 1990-х. Уже больше 30 лет в снег и в зной эти пятеро десятиклассников-добровольцев, у каждого из которых в тогдашней 110-й школе был прототип, стоят на своем посту у Большой Никитской. Строка Роберта Рождественского «Памяти павших будьте достойны» дополняет список учителей и учеников школы, погибших в Великой Отечественной войне. У бронзовых солдатских ног почти всегда лежат одна или две гвоздики.