Больничный не засчитан

Конституционный суд (КС) не увидел противоречий в нормах закона, позволяющих увольнять депутатов Госдумы за прогулы общей продолжительностью свыше 30 дней. Он отказался рассматривать жалобу бывшего депутата Юрия Напсо, досрочно лишенного полномочий за длительное отсутствие на заседаниях. Однако не исключено, что в будущем КС вернется к этому вопросу, полагает эксперт: по его мнению, отказавшись разбираться в причинах прогулов (сам экс-депутат настаивал, что находился на больничном), суд оставил себе пространство для маневра.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Напсо не смог доказать Конституционному суду, что отсутствие депутата в Госдуме по болезни не является прогулом

Согласно конституции, депутаты Госдумы работают на профессиональной постоянной основе, напомнил КС. Федеральный закон о статусе сенатора и депутата Госдумы предусматривает, что депутат обязан принимать личное участие в заседаниях палаты, а также в работе комитетов и комиссий, членом которых он является. Он также обязан лично вести прием граждан не реже, чем раз в два месяца, и проводить встречи с избирателями минимум раз в полгода.

В случае неисполнения этих обязанностей полномочия депутата могут быть прекращены по инициативе его фракции или совета Думы, разъяснил КС в отказном определении, которое опубликовано на сайте суда.

Госдума досрочно прекратила полномочия Юрия Напсо в мае 2025 года в связи с его отсутствием на рабочем месте более 200 дней подряд. Экс-депутат оспорил это решение в Верховном суде (ВС), где доказывал, что расчеты его коллег неверны и без уважительной причины он пропустил всего шесть дней, а все остальное время находился на лечении в ОАЭ и по настоянию врачей не мог покинуть эту страну. ВС не нашел оснований для пересмотра решения, и тогда господин Напсо обратился в КС.

Заявитель просил КС проверить спорные нормы закона на соответствие положениям конституции, гарантирующим право на труд и отдых, а также на охрану здоровья, ведь они допускают досрочное прекращение полномочий депутата Госдумы без учета уважительных причин — таких, например, как заболевания, не позволяющие ему исполнять свои обязанности. Однако КС не увидел никаких противоречий в оспариваемых нормах. А проверка обоснованности самого решения о прекращении полномочий депутата и принятых по его делу судебных актов не входит в полномочия КС, подчеркивается в его определении.

КС предпочел уклониться от оценки нормы о лишении мандата за прогулы и ограничился отказом по процессуальным основаниям, констатирует электоральный юрист Олег Захаров. Но в будущем рассмотрение этого вопроса еще возможно, допускает эксперт, просто кейс Юрия Напсо для этого не подходит.

В данном случае спорной была не столько сама норма о прогулах, сколько ее толкование применительно к уважительной причине прогулов: депутат ссылался на врачебные справки о болезни, а его коллеги по Думе сочли их неубедительными.

Но такой вопрос действительно не входит в сферу конституционного толкования и касается в большей степени судебной оценки доказательств, поясняет господин Захаров. В то же время на каком-то этапе спорные нормы могут стать предметом рассмотрения по существу, и КС оставляет себе пространство для маневра, чтобы иметь возможность вернуться к рассмотрению спорных норм, считает эксперт. В последнее время КС часто оставляет открытый финал в подобных резонансных кейсах, добавляет он.

Прекращение полномочий Юрия Напсо — не первое увольнение депутата за прогулы, однако впервые лишившийся мандата народный избранник попытался поставить вопрос о правомерности такой санкции перед КС. Еще в 2016 году за длительное отсутствие на рабочем месте лишился мандата депутат Илья Пономарев (включен в реестр иноагентов). В ноябре 2023 года по тем же причинам были досрочно прекращены полномочия депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия»). В отношении господина Белоусова к тому моменту уже вступил в силу приговор по статье о взяточничестве, что по закону также является основанием для лишения полномочий, но уволили депутата именно за прогулы.

Анастасия Корня