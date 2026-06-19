Джим Керри снимется в сиквеле фильма «Гринч — похититель Рождества»

Кинокомпании Universal и Imagine Entertainment работают над продолжением вышедшего в 2000 году фильма «Гринч — похититель Рождества». По данным The Hollywood Reporter, Джим Керри ведет переговоры о том, чтобы вернуться на экраны в образе заглавного персонажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»

Фото: Universal Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»

Фото: Universal

В работе над сиквелом примут участие несколько ключевых фигур из первого фильма. Режиссером станет снявший оригинального «Гринча» Рон Ховард. Он же и Брайан Гейзер вернутся и в качестве продюсеров. О том, когда выйдет фильм или когда начнутся его съемки, пока ничего не сообщается.

У сиквела еще нет названия, но над сценарием уже работают Алек Берг («Барри», «Силиконовая долина», «Умерь свой энтузиазм»), Джефф Шеффер («Дэйв», «Умерь свой энтузиазм») и Дэвид Мэндел («Вице-президент», «Умерь свой энтузиазм»). В свое время все трое работали над экранизацией еще одного произведения Доктора Сьюза — «Кот в шляпе»,— которое вышло в 2003 году.

Оригинальная экранизация «Гринча» вышла перед Днем благодарения в 2000 году и собрала в общей сложности $345 млн по всему миру, из которых $260 млн — только в США. Фильм получил «Оскара» в номинации «Лучший грим».

Николай Зубов