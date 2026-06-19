Карантин по пастереллезу отменили в нижегородском селе

Комитет ветеринарии Нижегородской области отменил карантин по пастереллезу крупного рогатого скота в селе Калиновка Пильнинского округа. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», карантин был введен в марте 2026 года после того, как заболевание обнаружили у двух животных в одном из личных подсобных хозяйств. Ранее в Нижегородской области регистрировали единичные случаи пастереллеза.

Вместе с тем в связи со вспышкой пастереллеза в Новосибирской области и соседних регионах в 2026 году увеличили бюджетные расходы на ликвидацию последствий заболевания. Нижегородские фермеры жаловались на проблемы в реализации скота, которые были вызваны ограничениями экспорта животных. Некоторые депутаты утверждали, что власти замалчивают ситуацию.

Владимир Зубарев