В Сибири загорелось почти 150 тыс. га леса

По данным на 19 июня, в лесах Красноярского края, Иркутской и Томской областей началось более 160 пожаров на общей площади почти 150 тыс. га. Об этом сообщили в аппарате полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

29 пожаров на площади 13,048 тыс. га локализованы. За сутки при участии 2,4 тыс. человек и 97 единиц техники ликвидированы 22 пожара на площади 4,9 тыс. га, уточняется в пресс-центре господина Серышева.

Среди мер борьбы с лесными пожарами мобилизуют ресурсы, используют авиацию, занимаются космическим мониторингом и прокладкой минерализированных полос, привлекают мобильные силы из соседних регионов.

Режим ЧС в лесах введен в Красноярском крае и Томской области, а также в Усть-Кутском районе Иркутской области. С начала пожароопасного сезона в регионах зарегистрировано уже свыше 1,1 тыс. лесных пожаров на площади 198,6 тыс. га. Основные причины возникновения пожаров в лесах — это грозы и человеческий фактор.