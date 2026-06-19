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Набиуллина о замедлении роста зарплат, возможном ужесточении ДКП и своем здоровье

Глава ЦБ рассказала о причинах отсутствия в публичном пространстве

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции по итогам решения Банка России понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25%. Она сообщила о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в будущем, заявила о замедлении роста зарплат и рассказала о причинах своего отсутствия в публичном пространстве последние недели. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Инфляция

  • Текущий рост цен в последние месяцы значительно снизился, в основном под влиянием разовых факторов.
  • Для решений ЦБ важнее устойчивая инфляция. Она замедлилась, но не так существенно, и, по нашим оценкам, сохраняется в диапазоне 4-5% в пересчете на год.
  • Инфляционные ожидания уменьшились и у бизнеса, и у населения, но все еще остаются повышенными.
  • На июльскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо.
  • В последние недели произошел разворот в динамике цен на плодоовощную продукцию после нетипичного снижения весной.
  • В июле не будет повышения тарифов ЖКУ, как в прошлом году. Годовая инфляция может временно снизиться за счет этого фактора, но это будет только перераспределение роста цен внутри года.

Экономика

  • Во втором квартале показатели экономической активности улучшаются. Временные факторы, которые сдерживали ее, исчерпались и развернулись.
  • Экономическая динамика за первое полугодие соответствует умеренному росту выпуска товаров и услуг.
  • Ситуация по отраслям различается, и эта неоднородность выросла за последний год. Это связано со структурной перестройкой экономики.
  • Сохраняется умеренный рост потребительской активности.
  • Рост зарплат замедлился, предприятия в своих планах закладывают все более умеренные индексации.
  • Сохраняется высокий разброс в динамике оплаты труда по отраслям и видам деятельности.
  • Напряженность на рынке труда снижается медленно.
  • Для устойчивого уменьшения давления на издержки и цены нужно дальнейшее сближение роста оплаты труда и его производительности.
  • ВВП в январе-апреле вырос на 0,3%. По итогам полугодия ЦБ ожидает роста в 0,5%.
  • Нынешняя цена на нефть в бюджетном правиле высоковата, она должна быть снижена.

Денежно-кредитные условия

  • Процентные ставки в большинстве сегментов финансового рынка продолжили плавно снижаться.
  • Норма сбережений, хотя и немного снижается, остается достаточно высокой.
  • В апреле-мае существенно ускорился рост кредитования.
  • Динамика денежно-кредитных показателей в настоящее время требует от нас особого внимания.
  • Во-первых, если ускорение кредитования окажется устойчивой тенденцией, а не краткосрочным всплеском после низких значений в начале года, то это может говорить о том, что текущие денежно-кредитные условия уже не воспринимаются заемщиками как сдерживающие.
  • Во-вторых, вклад бюджетной политики в увеличение денежного предложения остается повышенным, а с учетом пересмотра параметров бюджета и далее будет больше, чем мы предполагали.
  • Если в этих условиях рост кредитования продолжится такими высокими темпами, это может потребовать от нас более жесткой денежно-кредитной политики, чем ожидалось в базовом сценарии.
  • Рост доходности долгосрочных ОФЗ отражает неопределенность по поводу бюджетной политики.
  • Пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, в какой мере — будет обсуждаться в июле.
  • В июле ЦБ обновит прогноз по траектории ключевой ставки, в большей степени это затронет ожидания на 2026-2027 годы.
  • Много голосов за снижение ставки, мы не рассматриваем это как давление и принимаем решение самостоятельно.
  • Прогноз по средней ключевой ставке ЦБ будет пересматриваться скорее вверх.

Внешние условия

  • Ситуация на Ближнем Востоке привела к росту сырьевых цен. Эти изменения уже начали транслироваться в ускорение инфляции во многих странах.
  • Для российской экономики до сих пор преобладали дезинфляционные эффекты — более высокие цены на сырьевые товары привели к росту экспортной выручки и укреплению рубля.
  • Проинфляционные последствия войны на Ближнем Востоке могут повлиять на российскую экономику через цены импортируемых товаров и логистические издержки.

Риски

  • Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных.
  • Пересмотр параметров бюджетной политики уже происходит. Пока непонятно, насколько он будет масштабным.
  • Дефицит кадров и инфляционные ожидания остаются факторами риска. В некоторых регионах сокращение дефицита кадров приостановилось.
  • Выросли проинфляционные риски, связанные с временным снижением предложения в отдельных отраслях.
  • Дезинфляционным риском остается более низкая динамика внутреннего спроса по сравнению с оценками ЦБ.
  • Центробанк не видит рисков охлаждения экономики.

О здоровье

  • Хочу поблагодарить всех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
  • У меня была простуда, и я потеряла голос.

Эрдни Кагалтынов

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