Набиуллина о замедлении роста зарплат, возможном ужесточении ДКП и своем здоровье
Глава ЦБ рассказала о причинах отсутствия в публичном пространстве
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции по итогам решения Банка России понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25%. Она сообщила о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в будущем, заявила о замедлении роста зарплат и рассказала о причинах своего отсутствия в публичном пространстве последние недели. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России
Инфляция
- Текущий рост цен в последние месяцы значительно снизился, в основном под влиянием разовых факторов.
- Для решений ЦБ важнее устойчивая инфляция. Она замедлилась, но не так существенно, и, по нашим оценкам, сохраняется в диапазоне 4-5% в пересчете на год.
- Инфляционные ожидания уменьшились и у бизнеса, и у населения, но все еще остаются повышенными.
- На июльскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо.
- В последние недели произошел разворот в динамике цен на плодоовощную продукцию после нетипичного снижения весной.
- В июле не будет повышения тарифов ЖКУ, как в прошлом году. Годовая инфляция может временно снизиться за счет этого фактора, но это будет только перераспределение роста цен внутри года.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
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Ключевая ставка Годовая инфляция
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Экономика
- Во втором квартале показатели экономической активности улучшаются. Временные факторы, которые сдерживали ее, исчерпались и развернулись.
- Экономическая динамика за первое полугодие соответствует умеренному росту выпуска товаров и услуг.
- Ситуация по отраслям различается, и эта неоднородность выросла за последний год. Это связано со структурной перестройкой экономики.
- Сохраняется умеренный рост потребительской активности.
- Рост зарплат замедлился, предприятия в своих планах закладывают все более умеренные индексации.
- Сохраняется высокий разброс в динамике оплаты труда по отраслям и видам деятельности.
- Напряженность на рынке труда снижается медленно.
- Для устойчивого уменьшения давления на издержки и цены нужно дальнейшее сближение роста оплаты труда и его производительности.
- ВВП в январе-апреле вырос на 0,3%. По итогам полугодия ЦБ ожидает роста в 0,5%.
- Нынешняя цена на нефть в бюджетном правиле высоковата, она должна быть снижена.
Денежно-кредитные условия
- Процентные ставки в большинстве сегментов финансового рынка продолжили плавно снижаться.
- Норма сбережений, хотя и немного снижается, остается достаточно высокой.
- В апреле-мае существенно ускорился рост кредитования.
- Динамика денежно-кредитных показателей в настоящее время требует от нас особого внимания.
- Во-первых, если ускорение кредитования окажется устойчивой тенденцией, а не краткосрочным всплеском после низких значений в начале года, то это может говорить о том, что текущие денежно-кредитные условия уже не воспринимаются заемщиками как сдерживающие.
- Во-вторых, вклад бюджетной политики в увеличение денежного предложения остается повышенным, а с учетом пересмотра параметров бюджета и далее будет больше, чем мы предполагали.
- Если в этих условиях рост кредитования продолжится такими высокими темпами, это может потребовать от нас более жесткой денежно-кредитной политики, чем ожидалось в базовом сценарии.
- Рост доходности долгосрочных ОФЗ отражает неопределенность по поводу бюджетной политики.
- Пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, в какой мере — будет обсуждаться в июле.
- В июле ЦБ обновит прогноз по траектории ключевой ставки, в большей степени это затронет ожидания на 2026-2027 годы.
- Много голосов за снижение ставки, мы не рассматриваем это как давление и принимаем решение самостоятельно.
- Прогноз по средней ключевой ставке ЦБ будет пересматриваться скорее вверх.
Внешние условия
- Ситуация на Ближнем Востоке привела к росту сырьевых цен. Эти изменения уже начали транслироваться в ускорение инфляции во многих странах.
- Для российской экономики до сих пор преобладали дезинфляционные эффекты — более высокие цены на сырьевые товары привели к росту экспортной выручки и укреплению рубля.
- Проинфляционные последствия войны на Ближнем Востоке могут повлиять на российскую экономику через цены импортируемых товаров и логистические издержки.
Риски
- Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных.
- Пересмотр параметров бюджетной политики уже происходит. Пока непонятно, насколько он будет масштабным.
- Дефицит кадров и инфляционные ожидания остаются факторами риска. В некоторых регионах сокращение дефицита кадров приостановилось.
- Выросли проинфляционные риски, связанные с временным снижением предложения в отдельных отраслях.
- Дезинфляционным риском остается более низкая динамика внутреннего спроса по сравнению с оценками ЦБ.
- Центробанк не видит рисков охлаждения экономики.
О здоровье
- Хочу поблагодарить всех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
- У меня была простуда, и я потеряла голос.