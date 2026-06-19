«Сбер» представит роботов ростом 180 см для ритейла и производства
Сбербанк к осени выпустит линейку новых человекоподобных роботов Грин. В модель встроен физический искусственный интеллект (Physical AI), который интегрирован с моделью GigaChat. Об этом рассказал глава «Сбера» Герман Греф на форуме «Больше, чем менеджмент».
Фото: пресс-служба президента РФ
Рост робота — 180 см, вес — 75 кг. По словам Германа Грефа, у нового робота 41 степень подвижности и силомоментные пальцы для взаимодействия с объектами. Официально «Сбер» представил Грина на международной конференции AI Journey в ноябре 2025 года.
По его словам, Грин предназначен для работы в ритейле, общепите и на различных производствах. «К осени, я надеюсь, что у нас будет уже некоторая линейка, которая по своей адаптивности, возможностям демонстрации различных движений человекоподобных, будет значительно более продвинута»,— отметил господин Греф (цитата по Reuters).
Глава «Сбера» добавил, что ИИ в новой линейке роботов может выполнять сложные когнитивные задачи, а некоторые из них — без контроля человека. Более того, искусственный интеллект может ставить задачи «агентам в физическом мире». «Сейчас, как это ни парадоксально, уже искусственный интеллект, тогда, когда у нас недостаточно в физическом мире антропоморфных роботов, он дает команду человеку на выполнение какой-то физической задачи. И это сегодня уже реальность»,— сказал Герман Греф.
Разработка человекоподобных роботов активизировалась в последние годы, при этом одним из ключевых направлений является интеграция искусственного интеллекта. Так, «Сбер» развивает собственного робота Грин, использующего модель GigaChat, а, например, Tesla также стремится к производству подобных роботов. Технологические гиганты, такие как Google и Meta (признанная экстремистской и запрещенной в РФ), активно инвестируют в стартапы, специализирующиеся на ИИ для роботов, что подчеркивает растущий интерес к данной области.
Гуманоидные роботы, подобные Грину, могут найти применение в ритейле, общепите и на производствах, где они будут выполнять как физически тяжелые, так и рутинные задачи. В промышленности роботы, оснащенные ИИ, уже используются для анализа окружающей среды, предсказания поломок и оптимизации производственных процессов. В целом, рынок промышленных роботов в России показывает рост, а внедрение «темных цехов», полностью роботизированных производств, рассматривается как способ повышения производительности, хотя и требует значительных инвестиций и решения проблемы кадрового дефицита квалифицированных специалистов для их обслуживания.