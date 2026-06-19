«Сбер» представит роботов ростом 180 см для ритейла и производства

Сбербанк к осени выпустит линейку новых человекоподобных роботов Грин. В модель встроен физический искусственный интеллект (Physical AI), который интегрирован с моделью GigaChat. Об этом рассказал глава «Сбера» Герман Греф на форуме «Больше, чем менеджмент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Рост робота — 180 см, вес — 75 кг. По словам Германа Грефа, у нового робота 41 степень подвижности и силомоментные пальцы для взаимодействия с объектами. Официально «Сбер» представил Грина на международной конференции AI Journey в ноябре 2025 года.

По его словам, Грин предназначен для работы в ритейле, общепите и на различных производствах. «К осени, я надеюсь, что у нас будет уже некоторая линейка, которая по своей адаптивности, возможностям демонстрации различных движений человекоподобных, будет значительно более продвинута»,— отметил господин Греф (цитата по Reuters).

Глава «Сбера» добавил, что ИИ в новой линейке роботов может выполнять сложные когнитивные задачи, а некоторые из них — без контроля человека. Более того, искусственный интеллект может ставить задачи «агентам в физическом мире». «Сейчас, как это ни парадоксально, уже искусственный интеллект, тогда, когда у нас недостаточно в физическом мире антропоморфных роботов, он дает команду человеку на выполнение какой-то физической задачи. И это сегодня уже реальность»,— сказал Герман Греф.