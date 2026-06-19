«КняZz», «Деревянные киты» и «Коляда Plays»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группs «КняZz» и «Деревянные киты», а также концерт «Чайковский. Природа и любовь». В музеях — увидеть выставки «Динамика эпохи: к 150-летию Союза театральных деятелей России» и «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктусской школе». На фестивальных площадках — посетить спектакли театров из разных городов России на «Коляда Plays». В кино — посмотреть фильмы «Проверка на дорогах», «Марк глазами Софии» и «Колония». А лекторы расскажут про образ Екатерины II в кинематографе и индустриальный Свердловск. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "КняZz" Андрей Князев

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Солист группы "КняZz" Андрей Князев

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ В МТС Live Холле 20 июня пройдет концерт группы «КняZz» с программой «Мастер кукол». В основе — композиции из репертуара «КняZz» и «Король и Шут», связанные с театральной тематикой: актеры, фокусники, шуты, клоуны оживут не только в песнях, но и на экранах. Организаторы обещают световое шоу и яркий визуал. Билеты — от 3,6 тыс. до 8 тыс. руб. В Ельцин-центре 20 июня состоится концерт из серии «Комнатная музыка». В уютной атмосфере «Паблик Маркета» выступят инди-фолк артист головаоблако, электронный проект Pet Standing Alone и трип-хоп-дуэт focaccia & jazzydubwise. Стоимость билета — 300 руб. В Музее андеграунда 24 июня пройдет «Час винила» Алексея Коршуна, посвященный 40-летию альбома группы Smiths «The Queen Is Dead». Ведущий расскажет о группе и контексте эпохи, о том, как дух панка переродился в эстетский бунт Моррисси, а затем альбом полностью прозвучит на виниле. Полный билет — 500 руб., льготный — 250 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Деревянные киты"

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Группа "Деревянные киты"

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Музее андеграунда 26 июня пройдет большой летний концерт группы «Деревянные киты». За два года группа выпустила два альбома, вошедших в число главных русских пластинок 2024-го и 2025-го годов. Это дилогия о сложных отношениях с близкими, городом и собой. На концерте можно будет услышать как уже полюбившиеся песни, так и новый материал. Билеты — 1,5 тыс. руб. В кинозале Ельцин-центра 26 июня пройдет концерт «Чайковский. Природа и любовь», посвященный юбилею пианиста Алексея Гориболя. Вместе с ним на сцену выйдут ведущие молодые солисты Екатеринбургского академического театра оперы и балета, а также женская группа хора «Доместик». В программе — редко исполняемые сочинения Петра Ильича Чайковского: кантата «Природа и любовь», вокальный квартет «Ночь» и романсы, которые композитор писал на протяжении всей жизни, вкладывая в них личные переживания и творческие поиски. Билеты — от 1,8 тыс. до 2,8 тыс. руб.

Выставки и экскурсии В Ельцин-центре работает выставка «История одного экспоната. Еггогология: загадка советских калькуляторов». Экспозиция посвящена увлечению советских школьников и инженеров программированием игровых приложений на микрокалькуляторах. В витрине представлены устройства и статья Михаила Пухова из журнала «Техника-молодежи», вдохновившего юных геймеров. Посетить ее можно свободно. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Динамика эпохи: к 150-летию Союза театральных деятелей России»

Фото: Валерия Михайлова Выставка «Динамика эпохи: к 150-летию Союза театральных деятелей России»

Фото: Валерия Михайлова В Свердловском областном краеведческом музее работает выставка «Динамика эпохи: к 150-летию Союза театральных деятелей России». Жители Екатеринбурга смогут познакомиться со всеми профессиональными театрами региона в рамках единого выставочного пространства. Среди экспонатов представлены декорации спектаклей, которые показывают в театрах, и интерактивные зоны, в которых зритель может почувствовать себя участником театрального действия. В арт-галерее Ельцин-центра с 19 июня по 6 сентября работает выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктусской школе». Экспозиция посвящена творчеству независимых художников и поэтов, образовавших сообщество в Свердловске в 1964 году. Участники объединения — Анна Таршис, Валерий Дьяченко, Сергей Сигов, Евгений Арбенев, Александр Галамага, Виктор Кикин и другие — изучали мировые течения искусства, отвергали единообразие и создавали оригинальные формы коммуникации. В экспозиции представлены живопись, графика, самиздатовские издания, скульптуры, коллажи, фотографии и воспоминания. Вход по билету в галерею. В Музее наивного искусства 20 июня пройдут поэтические чтения в рамках выставки московского художника Дмитрия Бухрова «Какой во мне смысл?». Это приглашение к совместному размышлению о творческом методе наивного художника: в его ретроспективной экспозиции зрители ищут не готовые ответы, а пространство для поэтического диалога. В чтениях примут участие современные уральские поэты с известными и новыми произведениями. Полный билет — 200 руб., льготный — 100 руб.

Фестивали На площадке фестиваля «Лето на заводе» 20 и 21 июня пройдет фестиваль домашних питомцев. Центральным событием станет сап-заплыв с животными, который организует креативный кластер «На Заводе». 21 июня гости с собаками и другими питомцами совершат плавание от пирса к секретному пляжу Сысерти под звуки живого джаза от клуба EverJazz. На берегу участников ждет концерт, угощения и зона охлаждения для питомцев. Вход по билету на фестиваль. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие театрального фестиваля "Коляда-Plays"

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Открытие театрального фестиваля "Коляда-Plays"

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ В Екатеринбурге с 20 по 30 пройдет фестиваль «Коляда Plays». На площадках фестиваля представят спектакли театров из Северной Македонии, Москвы, Якутска, Омска, Ижевска, Санкт-Петербурга и театров Урала и Свердловской области. Свои спектакли представят также екатеринбургские театры, в том числе пройдет читка пьес Николая Коляды.

Кино В кинозале Ельцин-центра 21 июня покажут документальный фильм Софии Копполы «Марк глазами Софии». Режиссер создала неформальный портрет американского дизайнера Марка Джейкобса, обратившись к закулисным съёмкам его показа весна–лето 2024, архивным материалам Нью-Йорка 1970–90-х и личным разговорам. Показ фильма проходит на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета — 400 руб. В кинозале Ельцин-центра 22 июня пройдет показ фильма Алексея Германа «Проверка на дорогах». Картина, снятая в 1971 году, пролежала «на полке» 15 лет из-за цензуры и вышла на экраны только в 1985 году. В центре сюжета — история бывшего полицая Лазарева, который добровольно сдается советским партизанам, чтобы искупить свою вину. Показ организован в рамках цикла «Полочное кино» при поддержке студии «Ленфильм». Вход свободный, по регистрации. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В кинозале Ельцин-центра с 23 по 30 июня покажут южнокорейский триллер «Колония» режиссера Ен Сан-Хо. В Корее разгорается эпидемия нового вируса, и главные герои оказываются заблокированы в огромном выставочном центре, где начинается самый настоящий эпический зомби-апокалипсис. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты — от 350 до 400 руб. В кинозале Ельцин-центра с 25 июня по 5 июля покажут комедийный триллер «Курочка. Пух и прах» режиссера Дьердя Пальфи. Совершив решительный побег с птицефермы, она находит убежище возле деревенской таверны. Здесь она узнает, что такое любовь, столкнется с жесткой иерархией двора и будет бороться за свое потомство. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты — от 300 до 400 руб.

Лекции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка "Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка "Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 20 июня пройдет лекция «Крупным планом. Образ императрицы Екатерины II в кинематографе ХХ–XXI веков». Со времен немого кино образ Екатерины II неоднократно становился центральным для кинематографистов и прошел сложную эволюцию: от роковой интриганки в исполнении Марлен Дитрих до дерзкой героини сериала «Великая». На лекции куратор выставки «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала» Алана Гогичаева расскажет, какие мифы об императрице тиражировал Голливуд, почему советский кинематограф отводил ей роль второго плана, а российский сделал главной героиней. Полный билет — 400 руб., льготный — 200 руб. В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 23 июня пройдет первая лекция из цикла Михаила Вербицкого «Хроника новейшей истории Екатеринбурга» — «Индустриальный рок-н-ролл: как Свердловск зазвучал на всю страну». Серия посвящена Свердловску второй половины 1980-х, когда крупный индустриальный центр неожиданно стал одной из главных культурных столиц страны. В первом эпизоде поговорят о феномене 1986 года, Свердловской школе анимации, культовом рок-клубе, журнале «Урал», независимом кинематографе и Молодежном жилом комплексе. Билет — 300 руб.

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Подготовила Анна Капустина