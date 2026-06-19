Американские ВВС закупят дальнобойные БПЛА

ВВС США заключили контракты с компаниями Anduril и General Atomics. Компании будут производить беспилотники, способные наносить удары по целям в глубине территории противника. Речь идет о БПЛА FQ-42 General Atomics и FQ-44 Anduril. В заявлении ВВС отмечается, что эти контракты «отражают следующий важнейший этап в эволюции воздушной мощи». О финансовых условиях сделки, а также о том, сколько БПЛА планируется закупить, не сообщается.

Как пишет The Wall Street Journal, «контракты на более крупные, быстрые и дорогие беспилотники были заключены в тот момент, когда маленькие, дешевые и быстрые в производстве летательные аппараты, используемые как на Украине, так и в Иране, привели к переосмыслению современного военного дела». Газета также сообщает, что ранее ВВС запрашивали бюджеты на эти беспилотники в размере $1 млрд в 2027 финансовом году и $9,5 млрд в следующие пять лет.

Яна Рождественская