В Ижевске двух молодых людей обвинили в убийстве с особой жестокостью

СУ СКР по Удмуртии возбудило дело после убийства в Ленинском районе Ижевска 25-летнего местного жителя двумя молодыми людьми 18-ти и 15-ти лет. Фигурантов задержали по подозрению в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК). По статье предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, убийство произошло ночью с 16 на 17 июня во время распития спиртного. Между фигурантами и потерпевшим возник конфликт, во время которого обвиняемые нанесли ему побои. «После чего один из фигурантов взял нож и нанес множество ударов в область различных частей тела. От полученных травм потерпевший скончался в больнице»,— говорится в сообщении.

Одновременно решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.