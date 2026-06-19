В Париже найдены неизвестные до сих пор произведения Моцарта

Национальная библиотека Франции (BnF) объявила о том, что обнаружила и идентифицировала ранее неизвестную рукопись Вольфганга Амадея Моцарта, написанную им во время пребывания в Париже в 1778 году. Документ представляет собой 44-страничную тетрадь. Она содержит уроки, которые он давал арфистке Мари-Луизе-Филиппине де Боньер де Гин, дочери герцога де Гина, приближенного Марии-Антуанетты, который сам играл на флейте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее неизвестная рукопись Вольфганга Амадея Моцарта

Фото: JEREMY HALKIN / Национальная библиотека Франции Ранее неизвестная рукопись Вольфганга Амадея Моцарта

Фото: JEREMY HALKIN / Национальная библиотека Франции

Семь пьес для флейты и арфы, найденные в тетради, впервые прозвучат на радио France Musique в честь Дня музыки 22 июня.

Для первого исполнения произведений выбраны известная флейтистка Матильда Кальдерини и арфист Николя Тюлье. Партитуры им предоставили всего за неделю до записи в условиях секретности.

Екатерина Наумова