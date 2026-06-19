В Париже найдены неизвестные до сих пор произведения Моцарта
Национальная библиотека Франции (BnF) объявила о том, что обнаружила и идентифицировала ранее неизвестную рукопись Вольфганга Амадея Моцарта, написанную им во время пребывания в Париже в 1778 году. Документ представляет собой 44-страничную тетрадь. Она содержит уроки, которые он давал арфистке Мари-Луизе-Филиппине де Боньер де Гин, дочери герцога де Гина, приближенного Марии-Антуанетты, который сам играл на флейте.
Ранее неизвестная рукопись Вольфганга Амадея Моцарта
Фото: JEREMY HALKIN / Национальная библиотека Франции
Семь пьес для флейты и арфы, найденные в тетради, впервые прозвучат на радио France Musique в честь Дня музыки 22 июня.
Для первого исполнения произведений выбраны известная флейтистка Матильда Кальдерини и арфист Николя Тюлье. Партитуры им предоставили всего за неделю до записи в условиях секретности.
Рукописи Моцарта ранее уже обнаруживались. Например, в 2008 году писали о том, что партитуру Моцарта можно было бы продать на аукционе за 60 тысяч фунтов стерлингов, что с учётом инфляции составляет около 95 тысяч фунтов стерлингов, или почти 12 миллионов рублей. В 2005 году в Веймаре нашли неизвестную арию Баха, а через три года в Нанте обнаружили черновик с церковной музыкой Моцарта, которая упоминалась в каталогах, но никогда не звучала. Ещё одно неопубликованное произведение Моцарта было найдено в Лейпциге в сентябре 2024 года.
В целом, обнаружение ранее неизвестных произведений или черновиков известных композиторов, таких как Моцарт или Шопен, не является редкостью. Часто это черновики уже известных произведений. Подобные находки обычно вызывают большой интерес у экспертов и публики, хотя их подлинность порой вызывает сомнения, а рыночная стоимость может быть высокой. Аукционные дома время от времени выставляют на продажу коллекции редких нотных рукописей, включая прижизненные рукописи произведений, даже если не сами автографы великих композиторов.