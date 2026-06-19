Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Париже найдены неизвестные до сих пор произведения Моцарта

Национальная библиотека Франции (BnF) объявила о том, что обнаружила и идентифицировала ранее неизвестную рукопись Вольфганга Амадея Моцарта, написанную им во время пребывания в Париже в 1778 году. Документ представляет собой 44-страничную тетрадь. Она содержит уроки, которые он давал арфистке Мари-Луизе-Филиппине де Боньер де Гин, дочери герцога де Гина, приближенного Марии-Антуанетты, который сам играл на флейте.

Ранее неизвестная рукопись Вольфганга Амадея Моцарта

Ранее неизвестная рукопись Вольфганга Амадея Моцарта

Фото: JEREMY HALKIN / Национальная библиотека Франции

Ранее неизвестная рукопись Вольфганга Амадея Моцарта

Фото: JEREMY HALKIN / Национальная библиотека Франции

Семь пьес для флейты и арфы, найденные в тетради, впервые прозвучат на радио France Musique в честь Дня музыки 22 июня.

Для первого исполнения произведений выбраны известная флейтистка Матильда Кальдерини и арфист Николя Тюлье. Партитуры им предоставили всего за неделю до записи в условиях секретности.

Екатерина Наумова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рукописи Моцарта ранее уже обнаруживались. Например, в 2008 году писали о том, что партитуру Моцарта можно было бы продать на аукционе за 60 тысяч фунтов стерлингов, что с учётом инфляции составляет около 95 тысяч фунтов стерлингов, или почти 12 миллионов рублей. В 2005 году в Веймаре нашли неизвестную арию Баха, а через три года в Нанте обнаружили черновик с церковной музыкой Моцарта, которая упоминалась в каталогах, но никогда не звучала. Ещё одно неопубликованное произведение Моцарта было найдено в Лейпциге в сентябре 2024 года.

В целом, обнаружение ранее неизвестных произведений или черновиков известных композиторов, таких как Моцарт или Шопен, не является редкостью. Часто это черновики уже известных произведений. Подобные находки обычно вызывают большой интерес у экспертов и публики, хотя их подлинность порой вызывает сомнения, а рыночная стоимость может быть высокой. Аукционные дома время от времени выставляют на продажу коллекции редких нотных рукописей, включая прижизненные рукописи произведений, даже если не сами автографы великих композиторов.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд