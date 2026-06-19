Четыре автобуса изменят схему движения в Екатеринбурге из-за полумарафона

Автобусные маршруты № 44, 56, 65 и 66 временно изменят схему движения в Екатеринбурге в связи с проведением полумарафона «Серые ночи», который пройдет 20 июня. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Автобус № 44 с 10:00 до 22:30 20 июня в направлении станции метро «Ботаническая» будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт.

С 22:30 20 июня до 04:00 21 июня маршрут будет изменен в обоих направлениях — без заезда в Новокольцовский.

Автобус № 56 с 10:00 до 22:30 20 июня в направлении Новокольцовского будет следовать по бульвару Новосинарскому без заезда на бульвар ЭКСПО и улицу Универсиады.

Автобус № 65 с 10:00 до 22:30 20 июня и с 04:00 до 10:00 21 июня проследует к остановке «Станция Кольцово» так: Новосинарский бульвар – 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвар – далее по маршруту. В обратном направлении маршрут останется без изменений.

В период с 22:30 20 июня до 04:00 21 июня автобус также не будет заезжать в микрорайон Новокольцовский.

Автобус № 66 с 10:00 20 июня до 10:00 21 июня будет следовать в обоих направлениях без заезда в микрорайон Новокольцовский. С 22:30 20 июня до 04:00 21 июня маршрут сократят до остановки «Птицефабрика».

Ранее сообщалось, что в связи с проведением полумарафона «Серые ночи» в городе будет временно ограничено движение транспорта на ряде улиц.

Полина Бабинцева