Полумарафон «Серые ночи» пройдет 20 июня в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 20 июня впервые состоится полумарафон «Серые ночи», сообщили в городской администрации. В связи с проведением мероприятия движение для транспорта будет закрыто.

Забег состоится вечером — участники смогут пробежать в сумерках, в прохладу, по живописному маршруту на дистанциях 21,1 и 10 км. Для детей предусмотрены детские забеги.

Перекрыть проезд для автотранспорта планируется на следующих участках:

с 10:00 20 июня по 10:00 21 июня: бульвар ЭКСПО — от ул. Универсиады до ул. 100-летия Уральского университета;

с 23:00 20 июня по 04:00 21 июня: бульвар Новосинарский — от ул. Варшавской до ул. Универсиады; бульвар ЭКСПО — от ул. Выставочной до бул. Новосинарский; улица Универсиады — от бул. ЭКСПО до бул. Новосинарский; улица 100-летия Уральского университета — от бул. Новосинарский до ул. Олимпийской.

В данный момент доступна регистрация на забег.

