МЧС: 285 человек погибли в водоемах с начала июня

С начала июня МЧС зафиксировало на водоемах страны более 360 происшествий, в результате которых погибли 285 человек, в том числе 60 детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС указали, что ведомство усилит контроль за соблюдением правил безопасности на воде, поскольку не все отдыхающие на водоемах выбирают безопасные места для купания и соблюдают меры предосторожности.

Сейчас инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и региональные органы власти проводят на водоемах профилактические мероприятия (патрулируют акватории, проверяют соблюдение правил эксплуатации маломерных судов, контролируют работу операторов пляжей и т.д.). «Особое внимание уделяется детям, которые находятся на водоемах без присмотра взрослых»,— отметили в МЧС.

В 2025 году с июня по конец июля на российских водоемах погибли 867 человек, в том числе 146 детей — на 40% меньше, чем в 2024-м за тот же период. В феврале 2026 года глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщал, что в 2024 году на воде погибло 3,3 тыс. человек, в том числе 313 детей, а в 2025-м — 2,4 тыс. человек, в том числе 271 ребенок. Таким образом, общее число погибших снизилось на 25%, число погибших детей — на 13%.

По словам господина Пискарева, снижению числа смертельных случаев поспособствовало вступление с 1 сентября 2025 года в силу закона о безопасности на водных объектах. Документ разграничил полномочия властей разного уровня в области обеспечения безопасности людей на воде и усилил надзор за маломерными судами.

Полина Мотызлевская