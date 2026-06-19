Стала известна суть претензий ММК к заводу теплооборудования на 465 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» к челябинскому АО «Теплоэнергооборудование». Сумма взыскания составляет 465 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

ММК требует с ответчика возместить убытки от пожара, который произошел 11 марта этого года на ТЭЦ. Также с предприятия требуют взыскать расходы по оплате госпошлины. Предварительное заседание назначено на 30 июля.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, пожар на ТЭЦ ММК 11 марта привел к отключению тепла в Правобережном районе Магнитогорска.

Виталина Ярховска